Hà Tĩnh yêu cầu thực hiện nghiêm Kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong phòng dịch COVID-19

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thông báo Kết luận số 237/TB-VPCP ngày 9/9/2021

Thông báo Kết luận số 241/TB-VPCP ngày 12/9/2021

Tiếp tục xây dựng xã, phường là các “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã xác định tình hình dịch bệnh còn hết sức phức tạp, diễn biến nhanh, khó lường, nguy cơ có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Tiếp tục thực hiện phương châm xây dựng xã, phường, thị trấn là các “pháo đài”, lấy người dân là “chiến sỹ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Cẩm Sơn vào ngày 3/9.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của địa phương, đơn vị mình, chỉ đạo và tổ chức rà soát, kiểm điểm về những hạn chế trong công tác phòng chống dịch (nếu có) được nêu tại Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 12/9/2021 của Văn phòng Chính phủ để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Vận tải an toàn, sản xuất an toàn, học tập an toàn

Từng cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn để áp dụng kịp thời, nhất quán, đồng bộ, các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh; trước hết là các phương án, biện pháp bảo đảm đi lại an toàn, vận tải an toàn, sản xuất an toàn, dịch vụ an toàn, học tập an toàn; tổ chức tốt chương trình năm học mới gắn với công tác chống dịch để dạy và học hiệu quả. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Học sinh Hà Tĩnh trở lại trường từ 15/9

Các địa phương khi có ca bệnh cộng đồng phải thực hiện ngay giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, tập trung các nhiệm vụ, giải pháp sau: (i) Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về giãn cách xã hội, “ai ở đâu ở đó”; (ii) Đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; (iii) Đảm bảo mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời ngay tại xã, phường, thị trấn; khi người dân có yêu cầu, phải đáp ứng kịp thời; (iv) Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn; (v) Tuyên truyền, vận động để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm, cùng với hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch tích cực, hiệu quả.

Khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin ngay khi được phân bổ

Sở Y tế - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế để kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh chỉ đạo, điều hành (không chờ UBND tỉnh giao mới tham mưu). Chủ động xét nghiệm sàng lọc, phát hiện sớm người nhiễm trong cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công điện số 1305/CĐ-BYT ngày 02/9/2021 để kịp thời triển khai cách ly, khoanh vùng, điều trị phù hợp.

Thạch Hà tiêm vắc-xin đợt 8 cho các đối tượng ưu tiên

Chuẩn bị sẵn sàng các phương án đáp ứng nhanh, kịp thời với diễn biến dịch bệnh ngay khi phát hiện ca bệnh trong cộng đồng hoặc trong trường hợp số ca mắc nhanh. Chủ động tập huấn, nâng cao năng lực giám sát, xét nghiệm, thu dung, điều trị COVID-19 cho nhân viên y tế. Khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin ngay khi được phân bổ, đảm bảo kịp thời, an toàn, đúng đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.

Phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu bố trí kinh phí mua sắm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế, nhất là về máy thở, ô xy y tế kịp thời đáp ứng với các diễn biến dịch bệnh.

Chủ động "4 tại chỗ" trong phòng dịch

Chủ động đảm bảo các điều kiện về nguồn lực, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”; thường xuyên rà soát về nhân lực, vật tư, thiết bị y tế, cơ sở điều trị để đáp ứng với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Đảm bảo tối đa nguồn lực cho phòng, chống dịch để đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh tiếp tục cung cấp thông tin chính xác về dịch bệnh, kịp thời đến người dân; tuyên truyền, vận động, kêu gọi nhân dân tham gia phòng chống dịch với tinh thần “Dân biết - Dân hiểu - Dân tin - Dân theo - Dân làm”, để người dân yên tâm và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Tin liên quan: Một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và ... Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia) đề nghị Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các công điện, kết luận của Thủ tướng Chính phủ và tập trung một số nội dung sau.

Diệp Anh