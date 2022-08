Bắt quả tang sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam

Khi bị Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT (Công an Hà Tĩnh) bắt giữ, sà lan mang biển kiểm soát NA 2500 có trọng tải 280 tấn đang có hành vi hút cát trái phép trên sông Lam, đoạn qua địa phận thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Sà lan khai thác cát trái phép bị lực lượng cảnh sát đường thủy bắt giữ.

Trung tá Nguyễn Nam Đông - Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy - Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa cho biết: Vào hồi 0h10 phút ngày 1/8, trên sông Lam đoạn qua địa phận thị trấn Xuân An (Nghi Xuân), Đội Cảnh sát đường thủy (PC08) chủ trì phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hòa (SN 1982) trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) sử dụng sà lan, mang biển kiểm soát NA 2500 có trọng tải 280 tấn đang có hành vi hút cát trái phép từ lòng sông. Tại thời điểm bị phát hiện và bắt giữ, sà lan nói trên đã khai thác được gần 20 m3 cát.

Quá trình đấu tranh tại chỗ của lực lượng chức năng, đối tượng Hòa không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện, người điều khiển phương tiện, hóa đơn chứng minh nguồn gốc số cát trên sà lan.

Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao đối tượng, phương tiện cho Công an huyện Nghi Xuân xử lý theo quy định.

Đức Phú