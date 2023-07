Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An tìm bị hại vụ án lừa đảo xuất khẩu lao động

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thông báo cho người dân ai là bị hại trong vụ án hình sự này thì liên hệ để trình báo và làm việc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức lừa làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Úc và Hàn Quốc, xảy ra vào năm 2007 - 2008 tại tỉnh Nghệ An. Tóm tắt nội dung vụ án như sau:

Vào năm 2007, Phạm Viết Giáp (SN 1973, trú tại xóm Trung Thành, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) - Giám đốc công ty cổ phần Thép xây dựng Nghệ An; Phạm Thị Thu (SN 1963, trú tại khối 12, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội, hiện ở xóm 1, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và Triệu Thúy Quỳnh (SN 1973, trú tại tổ 7, phường Yên Hòa, cầu Giấy, Hà Nội) tư vấn, tuyển dụng và nhận tiền của người lao động để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Úc thông qua Công ty Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Công ty SONA).

Quá trình làm thủ tục, người lao động được tổ chức cho đi khám sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Thăng Long ở huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Sau khi nộp tiền và được đi khám sức khỏe thì người lao động không được đi xuất khẩu lao động tại Úc theo hứa hẹn, cam kết.

Vào năm 2007 - 2008, Phạm Viết Giáp tiếp tục cùng với những người môi giới gồm: Nguyễn Thị Phương Mai (SN 1965, nguyên là giáo viên Trường Mầm non Quang Trung 2, trú tại khối 15, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An); Triệu Thúy Quỳnh (SN 1973, trú tại tổ 7, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Nguyễn Hữu Vinh (SN 1959, nguyên là giảng viên Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Vinh, trú tại số 64, đường Nguyễn Du, khối 14, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, hiện thường trú tại làng Phan, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An); Khổng Văn Sáu (SN 1981, trú tại thôn Xây Dựng, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc); Lê Hồng Khoa (SN 1968, trú tại số 10, ngõ 21, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội); Nguyễn Quán Khải (SN 1962, trú tại số 32/108, Cát Cụt, Lê Chân, Hải Phòng);

Nguyễn Thị Chung (tên gọi khác Đặng Thị Hiền, SN 1981, thường trú tại 71/85 Nguyễn Công Trứ, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng); Vũ Hồng Điệp (SN 1961, trú tại số nhà 20, ngõ 44, Quan Nhân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội); Hoàng Đạo (SN 1957, trú tại thôn Phương cầu, xã Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh); Nguyễn Hải Lý (SN 1957, trú tại thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương); Trần Trọng Huyến (SN 1962, trú tại khu tập thể dịch vụ nông nghiệp Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội); Tạ Thị Dung (SN 1960, trú tại cụm 5, xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội); Phạm Thị Quỳ (SN 1980, trú tại thôn Hậu Bổng, xã Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dưong), tổ chức tư vấn, làm thủ tục cho người lao động vào làm việc tại nhà máy thép của Công ty TNHH POSCO Việt Nam ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rồi đi sang lao động tại Hàn Quốc.

Quá trình làm thủ tục thì người lao động được tổ chức học nghề hàn tại Trường trung cấp nghề và Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau khi nộp tiền cho Phạm Viết Giáp và những người môi giới trên thì bị hại không được đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc như hứa hẹn, cam kết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thông báo cho người dân ai là bị hại trong vụ án hình sự trên thì liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An (địa chỉ: xóm 13A, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) để trình báo và làm việc. Mọi thông tin liên hệ qua đồng chí Nguyễn Hồng Thành - Điều tra viên Đội 5, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, theo SĐT: 0973717598.

P.V