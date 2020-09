Công an Hà Tĩnh bắt gọn đối tượng sát hại chị gái của vợ, lẩn trốn ở Nghệ An

Sau khi ra tay đâm thương vong 3 người nhà của vợ tại phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh), Lê Minh Hải (SN 1983, trú tại TDP 7, phường Hà Huy Tập) đã nhanh chóng lẩn trốn ra thị trấn Hưng Nguyên (Hưng Nguyên, Nghệ An).

Lê Minh Hải lúc bị bắt giữ.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Tĩnh, lúc 18h tối nay (28/9), lực lượng chức năng đã bắt được Lê Minh Hải (SN 1983, trú tại TDP 7 phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) – nghi can sát hại chị gái của vợ và đâm trọng thương mẹ vợ cùng 1 người khác.

Hải bị bắt khi đang lẩn trốn tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Lực lượng công an đang tiến hành lấy lời khai đối tượng này.

Như Báo Hà Tĩnh đưa tin, vào khoảng 13h15 phút ngày 28/9, người dân ở TDP 4, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh nghe tiếng kêu cứu phát ra ở ngôi nhà của bà Nguyễn Thị V. (71 tuổi) ở số 59, ngõ 141, đường Nguyễn Xí.

Công an phong tỏa hiện trường điều tra vụ án mạng.

Đến hiện trường, người dân phát hiện bà V. cùng 2 người con gái là chị Bùi Thị Nh. và chị Bùi Thị H. đều bị đâm trọng thương.

Do vết thương nặng, chị Bùi Thị Nh. đã tử vong. Bà V. và con gái tên H. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã xác định được nghi can gây ra vụ án là Lê Minh Hải (SN 1983, trú tại TDP 7 phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh). Hải lấy người con gái út của bà V. là chị Bùi Thị D. và đã có với nhau 1 người con 13 tuổi. 2 người hiện đang ly thân.

Xác định tính chất nguy hiểm của vụ án mạng, lãnh đạo Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội hình sự Công an TP Hà Tĩnh nhanh chóng truy bắt nghi can Lê Minh Hải.

