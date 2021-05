Hà Tĩnh không xảy ra các vụ việc phức tạp trong 4 ngày nghỉ lễ

Trong 4 ngày nghỉ lễ, Hà Tĩnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, làm chết 1 người, 1 người bị thương. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản được đảm bảo, không xảy ra các vụ việc phức tạp.

Tình hình giao thông ở trung tâm TP Hà Tĩnh thông thoáng vào 4 ngày nghỉ lễ.

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Tân cho hay: Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4 đến chiều ngày 3/5), toàn tỉnh xảy ra 2 vụ TNGT nghiêm trọng làm chết 1 người, 1 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước bằng về số vụ nhưng giảm 1 người chết, giảm 1 bị thương.

Vụ TNGT gây chết người xảy ra lúc 19h15’ ngày 30/4 tại km548+100 Quốc lộ 1 thuộc địa phận thôn Hưng Phú, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh. Vào thời gian trên, xe ô tô mang BKS 38B - 011.95 do anh Phạm Ngọc Đức (SN 1983, trú tại xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn) điều khiển va chạm với xe mô tô mang BKS 38K1 - 171.60 do ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1954, trú tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh) cầm lái.

Vụ tai nạn khiến ông Đ. bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng chấn thương nặng, nạn nhân đã tử vong vào ngày 1/5.

Công an TP Hà Tĩnh đảm bảo ATGT, ANTT trên địa bàn trong những ngày nghỉ lễ.

Tiếp đó, lúc 16h45’ ngày 1/5 tại đường ĐT.553, thuộc địa phân thôn Tân Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà xảy ra vụ TNGT giữa xe mô tô mang BKS 38M1 - 377.88 do chị Trần Thị Hằng (SN 1998, trú tại xóm Trung Hòa, xã Tân Lâm Hương) điều khiển với xe mô tô mang BKS 38F2 - 9643 do ông Đoàn Quang Tỷ (SN 1951, trú tại thôn Sơn Trình, xã Tân Lâm Hương) cầm lái. Hậu quả, ông Đoàn Quang Tỷ bị chấn thương sọ não, phải chuyển ra Hà Nội điều trị.

Nguyên nhân 2 vụ TNGT nghiêm trọng hiện đang được các cơ quan có thẩm quyền điều tra, làm rõ.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, tại các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 58 trường hợp nhập viện do va chạm giao thông.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong những ngày nghỉ lễ, Công an Hà Tĩnh đã chủ động bố trí lực lượng, tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát trật tự công cộng, đảm bảo tốt an ninh trật tự, ATGT, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn, tai nạn thương tích, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự.

Lực lượng CSGT huyện Đức Thọ huy động 100% quân số ứng trực, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông trong những ngày nghỉ lễ.

Lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 202 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, tạm giữ 11 xe ô tô, 12 xe mô tô. Trong đó, lỗi vi phạm nồng độ cồn 22 trường hợp, tốc độ 79 trường hợp (ô tô); mũ bảo hiểm 15 trường hợp, GPLX 20 trường hợp và các lỗi khác 76 trường hợp. Qua đó, xử phạt số tiền 496 triệu đồng.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện, bắt giữ 1 vụ, 1 đối tương cố ý làm hư hỏng tài sản; 2 vụ, 10 đối tượng đánh bạc; 1 vụ, 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 2 vụ, 2 đối tượng vận chuyển tài nguyên khoáng sản trái phép; 1 vụ, 1 đối tượng vi phạm ATVSTP; 1 vụ, 1 đối tượng vi phạm quy định bảo vệ môi trường. Điều tra làm rõ 1 vụ, 1 đối tượng trộm cắp tài sản; 1 vụ, 1 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Trong 4 ngày nghỉ lễ, Công an Hà Tĩnh tiếp tục triển khai bố trí, tăng cường cán bộ, chiến sĩ thu nhận hồ sơ về cấp thẻ CCCD cho công dân. Qua đó, đã thu nhận 56.398 hồ sơ cấp CCCD, đồng thời tiến hành cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa đối với các trường hợp có sự thay đổi thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Công an Hà Tĩnh “gác lễ” làm CCCD cho người dân, nhất là với học sinh, sinh viên, người đi làm ăn xa về quê trong đợt nghỉ lễ.

Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa hoạt động bình thường, thông suốt. Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh Nguyễn Việt Thắng cho hay: Số lượng phương tiện vận tải hành khách thông qua các bến xe là 493 lượt với 9.318 lượt hành khách. Các tuyến xe buýt hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong toàn bộ thời gian dịp nghỉ lễ.

Xe khách chạy tuyến cố định của Hà Tĩnh đảm bảo phục vụ hành khách trong dịp lễ.

Sở GTVT chỉ đạo các bến xe, các doanh nghiệp vận tải thực hiện nghiêm túc những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với phương tiện vận chuyển hành khách bằng tuyến cố định, hợp đồng, vận tải hành khách công cộng.

Thanh tra giao thông Hà Tĩnh cũng đã phân công lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát và phối hợp phân luồng giao thông trên các tuyến đường và tại các bến xe trong toàn bộ thời gian dịp nghỉ lễ.

Đức – Hoàng