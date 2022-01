Hà Tĩnh: Phá chuyên án lừa đảo chuyên nghiệp ở nhiều tỉnh, thành

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 820 triệu đồng. Qua đấu tranh mở rộng cho thấy, ổ nhóm này còn tiến hành lừa đảo nhiều bị hại khác trên địa bàn cả nước.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Phạm Quang Tuân, Chu Văn Tuấn và Nguyễn Thị Xuyên.

Trước đó, Công an huyện Can Lộc nhận được đơn trình báo của bà Trần Thị X. (SN 1960) trú tại xã Thiên Lộc, Can Lộc với nội dung: Tháng 10/2020, bà X. liên hệ với tài khoản facebook “Lưu Thị Ngọc” chuyên kinh doanh thuốc trị nám da gia truyền để mua sản phẩm. Sau đó, qua không gian mạng, bà X. đã bị các đối tượng không rõ danh tính sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 826 triệu đồng.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, Công an huyện Can Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ.

Bước đầu, để lần tìm manh mối phá án, Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn vì các đối tượng sử dụng dịch vụ ship COD để giao nhận tiền, hàng; dùng tên giả, sim rác để liên hệ và thường xuyên thay đổi nơi cư trú. Mặt khác, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, các mũi trinh sát rất khó tiếp cận, xác minh các đối tượng chính trong chuyên án tại các địa bàn như: Hà Nội, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình…

Bằng các thủ đoạn gian dối, 3 đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà Trần Thị X. 826 triệu đồng.

Tuy nhiên, với tinh thần đấu tranh quyết liệt và bằng sự nhạy bén, mưu trí của các trinh sát hình sự kỳ cựu, sau một thời gian dài thu thập chứng cứ, ngày 24/1/2022, Ban chuyên án quyết định phá án, đồng loạt bắt giữ 3 đối tượng: Chu Văn Tuấn (SN 1998, trú tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), Phạm Quang Tuân (SN 1997, trú tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thị Xuyên (SN 1993, trú tại xã Trực Khang, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định).

Cán bộ điều tra lấy lời khai của Chu Văn Tuấn.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa nhân viên công ty kinh doanh mỹ phẩm, tư vấn bán sản phẩm trị nám cho bà Trần Thị X. với những lời hứa hẹn về các ưu đãi đi kèm và nếu sản phẩm không hiệu quả, khách hàng sẽ được hoàn lại tiền.

Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt của bà X. 381 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, khi bị hại yêu cầu trả lại tiền, các đối tượng tiếp tục vẽ ra các kịch bản làm thủ tục hoàn tiền như phí thẩm định hồ sơ, trục trặc trong giao dịch, phí làm hồ sơ rút tiền…

Bị hại do nhẹ dạ, cả tin nên đã tiếp tục chuyển tiền cho các đối tượng, hậu quả là đã bị lừa đảo thêm 445 triệu đồng.

Mọi giao dịch từ đầu đến cuối đều diễn ra trên không gian mạng.

Công an huyện Can Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua đấu tranh mở rộng cho thấy, ổ nhóm này còn tiến hành lừa đảo nhiều bị hại khác trên địa bàn cả nước.

Nếu ai bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự như trên thì liên hệ với Công an huyện Can Lộc qua số điện thoại trực ban hình sự: 02393.841.221 để được tiếp nhận, xử lý.

Cao Trang