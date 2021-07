Hà Tĩnh: Phát hiện xe ô tô vận chuyển lợn chết đi giết mổ

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa phát hiện, bắt quả tang xe ô tô đang vận chuyển 1 con lợn đã chết (trọng lượng khoảng 150kg) đi giết mổ.

Xe tải bị Công an Lộc Hà phát hiện, bắt giữ.

Lúc 8h sáng nay (23/7), qua tuần tra, kiểm soát, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Lộc Hà phát hiện xe ô tô tải mang BKS 38C-158.41 do ông Nguyễn Văn Sâm (SN 1968, trú tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) điều khiển, di chuyển qua khu vực xã Bình An, huyện Lộc Hà có dấu hiệu bất thường nên phối hợp với các đơn vị liên quan, dừng phương tiện để kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, trên thùng xe tải có 1 con lợn đã chết, trọng lượng khoảng 150kg, bị xuất huyết dưới da.

Lợn bị chết có những dấu hiệu bất thường dưới da (màu đỏ tái).

Theo lời khai ban đầu của ông Sâm, con lợn này được mua từ huyện Cẩm Xuyên vào ngày 20/7. Sáng nay, khi thấy con lợn đã chết nên vận chuyển đi giết mổ.

Hiện, các lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, tiến hành tiêu hủy con lợn chết, đồng thời củng cố hồ sơ để xử theo quy định của pháp luật.

