Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo ai là bị hại của vụ án liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, điều tra viên Nguyễn Văn Vũ, số ĐT: 0949708889) để được giải quyết. Mọi vướng mắc phải liên hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng để được giải quyết, nghiêm cấm lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây rối ANTT.