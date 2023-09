Tổ liên gia ở Hà Tĩnh diễn tập phòng cháy, chữa cháy trong đêm

Thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ trên cả nước diễn biến phức tạp, nhất là tại các khu dân cư, nhà để ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh đã xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trước tình hình đó, ngày 3/1/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; Bộ Công an ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về thực hiện công tác PCCC; trong đó chỉ đạo tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” và “điểm chữa cháy công cộng” nhằm mục tiêu kịp thời, sẵn sàng về phương tiện, nhanh chóng huy động người dân tham gia chữa cháy, chớp lấy “thời điểm vàng”, sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có cháy nổ xảy ra tại khu dân cư, nhà ở với phương châm: Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân. Tới nay, Hà Tĩnh đã thành lập được 301 mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC, 393 mô hình điểm chữa cháy công cộng, tổ chức tập huấn, tuyên truyền kỹ năng PCCC và CNCH cho 393.256 người và trang bị 99.545 bình chữa cháy. Nhiều mô hình được hình thành và phát huy hiệu quả như: nhà tôi có bình chữa cháy, phụ nữ với công tác PCCC. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.