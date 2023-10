Tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu xuống sông Nghèn

Ông Hoàng Hải Đường - Phó Chủ tịch UBND xã Hộ Độ (Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền các địa phương, lực lượng công an và người dân đang tích cực tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu Thạch Sơn xuống sông Nghèn.

Khoảng 12h đêm 13/10, anh V.V.N. (SN 2002, quê quán ở xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) đã nhảy sông tự tử tại cầu Thạch Sơn (bắc qua sông Nghèn, giáp ranh giữa xã Thạch Sơn của huyện Thạch Hà với xã Hộ Độ của huyện Lộc Hà).

Thuyền đánh cá của ngư dân trong vùng tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, anh V.V.N. cùng bạn gái người Lộc Hà đứng trên cầu Thạch Sơn, sau đó, nạn nhân bất ngờ nhảy xuống sông.

Trong sáng nay, chính quyền, lực lượng công an, người dân xung quanh đang khẩn trương tìm kiếm thi thể người xấu số. Song, do thời tiết mưa to, nước từ thượng nguồn đổ về chảy xiết, mực nước dâng cao nên hoạt động tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng và người dân quanh vùng quan sát tình hình, sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

T.D