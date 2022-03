Cầu thủ người Hà Tĩnh cùng U17 Việt Nam tập huấn tại Đức

Tiền vệ người Hà Tĩnh - Lê Đình Long Vũ là một trong số 25 cầu thủ được HLV Hoàng Anh Tuấn lựa chọn vào đội hình U17 Việt Nam sang CHLB Đức tập huấn vào ngày 18/3 vừa qua.

Chuyến tập huấn kéo dài 4 tuần lần này nằm trong dự án “Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại Đức” do Next Media (Công ty Cổ phần Giải pháp truyền hình thế hệ mới) phối hợp triển khai cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Đức (Bundesliga).

Đây là cơ hội tuyệt vời để cầu thủ trẻ Việt Nam được nâng cao trình độ chơi bóng, đồng thời giúp bóng đá Việt Nam sẽ có những bước phát triển vượt bậc hơn nữa trong tương lai.

Tiền vệ người Hà Tĩnh - Lê Đình Long Vũ. Ảnh: Internet

Long Vũ sinh năm 2006 tại thôn Thắng Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà. Là con trai út trong gia đình có 5 chị em, tuổi thơ của Long Vũ gắn bó bên trái bóng tròn trên sân bóng làng quen thuộc.

Khi học lớp 4, lớp 5, Long Vũ cùng với những người bạn thân: Lê Quang Trường, Lê Đình Mạnh, Nguyễn Long Nhật (hiện tại cũng là cầu thủ trẻ nổi bật của Hà Tĩnh) liên tiếp mang cúp vô địch Hội khỏe Phù Đổng 2016 - 2017 và giải vô địch bóng đá nhi đồng huyện Thạch Hà năm 2016, 2017 về cho xã Thạch Tân (nay là xã Tân Lâm Hương).

Long Vũ (người cầm cờ) cùng đồng đội vô địch Hội khỏe Phù Đổng huyện Thạch Hà năm học 2016 - 2017. Ảnh: NVCC

Năm 2016, lúc vừa tròn 10 tuổi, Lê Đình Long Vũ lần đầu tiên được chọn vào đội Phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà và cùng đội bóng giành ngôi vô địch Giải bóng đá Nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh.

Một năm sau, Long Vũ là đội trưởng đội Phòng GD&ĐT Thạch Hà đạt giải 3 Hội khỏe Phù Đổng năm học 2016 - 2017 và giải 3 Giải bóng đá Nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh năm 2017.

Tại sân chơi này, cậu bé đến từ xã Tân Lâm Hương gây ấn tượng cho khán giả bởi thể hình lý tưởng, khả năng tranh chấp mạnh mẽ, hiệu quả. Phát hiện tài năng đặc biệt của Long Vũ, thầy Hồ Sỹ Phúc (Chủ nhiệm CLB bóng đá học đường PTF Hà Tĩnh) trao đổi với gia đình để trực tiếp kèm cặp dạy bảo, huấn luyện Vũ các kỹ năng cơ bản và dần định hình tư duy chơi bóng.

Tháng 8/2017, Lê Đình Long Vũ tham gia đội bóng U11 PTF Hà Tĩnh tranh tài tại Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc cúp Fami Kid tổ chức ở thành phố Đà Nẵng. Mặc dù U11 Hà Tĩnh phải nhận thất bại 0 - 3 trước U11 Sông Lam Nghệ An ở trận tứ kết, tuy nhiên những gì mà Long Vũ thể hiện đã thuyết phục được tuyển trạch viên SLNA.

Kết thúc giải đấu, em được ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An mời ra thử việc một tuần rồi chính thức trúng tuyển, trở thành cầu thủ của lò đào tạo trẻ xứ Nghệ. Long Vũ đã luôn cố gắng nỗ lực tập luyện và chiếm được một suất đá chính trong đội hình U13 Sông Lam Nghệ An.

Lê Đình Long Vũ (áo vàng) trong trận U15 SLNA gặp U15 TP Hồ Chí Minh tại Giải U15 Quốc gia 2020. Ảnh: Internet

Tháng 7 năm 2019, VCK U13 Quốc gia được tổ chức trên sân Vinh - Nghệ An. Với lợi thế chủ nhà và dàn cầu thủ chất lượng, U13 Sông Lam Nghệ An đã lần lượt đánh bại U13 Đà Nẵng, U13 SLF Thành Vinh trong trận bán kết và chung kết để lên ngôi vô địch. Trên hành trình đáng nhớ đó, Long Vũ đá chính ở vị trí trung vệ, tạo chốt chặn vững chắc trước khung thành U13 Sông Lam Nghệ An.

Cũng trong năm ấy, Lê Đình Long Vũ được đôn lên tập cùng U15 Sông Lam Nghệ An để chuẩn bị đá giải U15 Quốc gia 2020. Nhận thấy điểm mạnh của Vũ là bứt tốc và tạt cánh tốt, thầy Nguyễn Ngọc Anh quyết định đẩy Long Vũ lên thử nghiệm đá tiền vệ cánh phải. Tại vị trí mới, cầu thủ trẻ người Hà Tĩnh ngay lập tức thích nghi và phát huy khả năng của mình, trở thành mũi tấn công quan trọng của U15 SLNA.

Long Vũ (áo đỏ) trong trận giao hữu U17 Việt Nam - U19 Hà Nội năm 2021. Ảnh: VFF

Vòng chung kết giải U15 Quốc gia 2020 tại sân Gò Đậu (Bình Dương) tiếp tục chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ cánh Lê Đình Long Vũ dù em thua thiệt về độ tuổi thi đấu. Trong trận khai mạc gặp U15 TP. Hồ Chí Minh, cầu thủ số 16 đã có một ngày thi đấu chói sáng. Cả 3 bàn thắng của U15 SLNA ở trận đấu này đều có đóng góp quan trọng của Long Vũ. Gặp U15 PVF ở trận bán kết, U15 SLNA để thua sau loạt sút luân lưu 11m và nhận tấm huy chương đồng giải U15 Quốc gia 2020.

Việc thi đấu nổi bật ở giải đấu này đã giúp Long Vũ lọt vào mắt xanh của chuyên gia Hans Jurgen Gede và vinh dự được gọi lên đội tuyển U17 Việt Nam. Sở hữu chiều cao 1m70, bên cạnh khả năng kiến tạo, tạt bóng, cầu thủ này cũng mạnh ở khả năng không chiến. Tháng 10 năm 2021, Long Vũ bắt đầu tập trung cùng U17 Việt Nam và xuất sắc vượt qua hơn 30 cầu thủ khác để được chọn vào danh sách đi tập huấn tại nước Đức.

Long Vũ (hàng đầu thứ 2 bên phải sang) trong đội hình U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Trong quá trình tập huấn, Lê Đình Long Vũ và các cầu thủ U17 Việt Nam sẽ được ghé thăm, tập luyện rồi lần lượt thi đấu giao hữu với các đội trẻ của 4 câu lạc bộ danh tiếng của Đức gồm: Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, FC Koln và Borussia Monchengladbach.

Bên cạnh đó, toàn bộ các thành viên của U17 Việt Nam sẽ có cơ hội tới sân theo dõi trực tiếp, trải nghiệm bầu không khí sống động của các trận đấu đỉnh cao Bundesliga.

U17 Việt Nam chụp ảnh tại sân bay Nội Bài trước khi sang Đức tập huấn (ngày 18/3). (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Có thể nói, việc được góp mặt trong thành phần U17 Việt Nam là niềm vinh dự và phần thưởng vô cùng quý giá cho sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của cầu thủ trẻ người Hà Tĩnh. Hy vọng, trong chuyến tập huấn này, Long Vũ sẽ thể hiện được phẩm chất của mình, đồng thời học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm chuyên môn quý báu từ đất nước có nền bóng đá đã 4 lần vô địch thế giới, đang sở hữu hàng tá ngôi sao đẳng cấp như: Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Muller, Kimmich, Marco Rues...

Tham gia tập huấn với thời gian 4 tuần tại Đức, các cầu thủ U17 Việt Nam sẽ có cơ hội được trải nghiệm hoạt động tập luyện, ăn ở sinh hoạt tại các học viện đào tạo trẻ chất lượng của 4 CLB nổi tiếng ở Đức là: Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach, Eintracht Frankfurt và Koln. Kết thúc tập huấn, những cầu thủ gây ấn tượng chuyên môn sẽ được lựa chọn để tiếp tục ở lại Đức và tham gia quá trình tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu hơn, từ đó có cơ hội rèn luyện thành những cầu thủ trụ cột cho các đội U23, tuyển quốc gia Việt Nam tham dự các giải đấu lớn của khu vực Đông Nam Á, châu Á.

Văn Vũ