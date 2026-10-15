Cẩn trọng với mặt hàng thủy hải sản khô “mập mờ” nguồn gốc

(Baohatinh.vn) - Cá khô, tôm khô, tép khô… là những mặt hàng quen thuộc tại các chợ dân sinh ở Hà Tĩnh. Thế nhưng, nguồn gốc, bảo quản của sản phẩm còn chưa rõ ràng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Theo báo cáo mới nhất, Ngân hàng UOB của Singapore đánh giá Việt Nam tiếp tục là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chiều 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp nghe, cho ý kiến công tác chuẩn bị các nội dung tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Lượng nhà ở tiêu thụ trong quý III/2026 giảm 36% so với cùng kỳ năm 2025, dù giá bán nhiều phân khúc giảm từ 5 - 20% so với quý trước. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Lãi suất vay tiêu dùng tăng mạnh, một số khoản vay mua nhà, ô tô sau ưu đãi lên gần 20%/năm. Cá biệt, lãi vay tiền mặt tín chấp tại một số công ty tài chính lên tới 75%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trong khi nhiều doanh nghiệp sản xuất thiếu lao động có kỹ năng, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm 15–24 tuổi vẫn vượt 9%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Đảng viên đang công tác có quyền và trách nhiệm thực hiện quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt đảng tại nơi làm việc và có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.