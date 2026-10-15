Cẩn trọng với mặt hàng thủy hải sản khô “mập mờ” nguồn gốc

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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/10: Phổ biến ít mưa, ngày có nắng gián đoạn 14/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/10: Phổ biến ít mưa, ngày có nắng gián đoạn; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3; nhiệt độ 24 - 31 độ.

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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/10: Sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu 13/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/10: Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng yếu. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 21 - 30 độ.

Khi âm nhạc "kể chuyện" Ngã ba Đồng Lộc 12/10/2026 16:08 Những giai điệu về Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) ngân lên, chạm đến trái tim người nghe, khơi dậy niềm xúc động và thôi thúc bước chân tìm về miền ký ức thiêng liêng.

Khẩn trương hoàn thiện các dự thảo đề án chặt chẽ, sát thực tiễn 12/10/2026 15:00 Sáng 12/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền.

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Thôn Tuần Tượng - từ nếp làng đến nhịp sống mới 11/10/2026 08:00 Tại thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) phong trào xây dựng nông thôn mới đang góp phần làm đổi thay diện mạo khu dân cư, từ hạ tầng giao thông đến đời sống kinh tế của người dân.

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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/10: Sáng sớm có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng 11/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/10: Sáng sớm có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có nơi cấp 4; nhiệt độ 22 - 29 độ

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