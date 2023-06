Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2023

THƯ CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN NĂM 2023 - PHẬT LỊCH NĂM 2567 Trong niềm hân hoan của Đại lễ Phật đản năm 2023 - Phật lịch năm 2567; thay mặt lãnh đạo tỉnh, Tôi trân trọng gửi tới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chư vị giáo phẩm, Tăng, Ni và đồng bào Phật tử lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tác động nhiều mặt đến kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, chung sức, đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, nền kinh tế - xã hội của Tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội được giữ vững, đời sống người dân tiếp tục được nâng lên, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được đảm bảo. Trong những thành tích đó, có sự đóng góp quan trọng của các chức sắc, chức việc và đồng bào Phật tử tỉnh nhà. Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quyết định trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2023; là năm đầu thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Hà Tĩnh đã và đang tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước; tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong niềm hân hoan phấn khởi đó, Tôi tin tưởng rằng, quý vị chức sắc và đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống “hộ quốc, an dân”, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng phát triển, phồn vinh và hạnh phúc. Kính chúc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chư vị giáo phẩm, Tăng, Ni và đồng bào Phật tử đón một mùa Phật đản an lạc, viên mãn trong ánh hào quang của Đức Phật. CHỦ TỊCH Võ Trọng Hải