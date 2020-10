Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Hà Tĩnh tiếp tục chịu ảnh hưởng không khí lạnh có cường độ ổn định kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ và nâng trục dần lên phía Bắc nên từ nay đến ngày 21/10 có mưa to đến rất to; riêng ngày hôm nay 19/10, một số khu vực ven biển, trong đó có TP Hà Tĩnh khả năng xảy ra mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biên 300 - 500mm, có nơi trên 500mm.