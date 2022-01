Chung sức cùng xây dựng TP Hà Tĩnh ngày càng văn minh, phát triển

Chiều 12/1, BTV Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với Nhân dân trên địa bàn lần thứ nhất năm 2022. Hội nghị được tổ chức tại 3 điểm cầu với hơn 350 đại biểu. Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu chủ trì hội nghị tại điểm cầu hội trường Thành ủy.

Mở đầu hội nghị đối thoại, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Năm 2021, thành phố thực hiện đạt và vượt kế hoạch 23/28 chỉ tiêu. Tăng trưởng kinh tế đạt 6,03%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố ước 276.800 /304.800 triệu đồng, đạt 91% kế hoạch. Tổng thu ngân sách đạt 1.250 tỷ đồng, bằng 180% kế hoạch tỉnh và 153% kế hoạch thành phố giao.

Hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, quản lý đất đai, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác an sinh xã hội, cải cách hành chính được quan tâm.

Năm 2022, thành phố đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; triển khai đồng bộ, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, chương trình trọng điểm; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực...

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất tại hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố với bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn năm 2021.

Các vấn đề được nêu ra tại hội nghị đối thoại năm 2021 chủ yếu thuộc các lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị; chế độ chính sách… Đến nay, các vấn đề đã được UBND thành phố tiếp thu và giải quyết theo từng cấp thẩm quyền.

Tham gia ý kiến tại hội nghị đối thoại, các đại biểu là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn đã thẳng thắn bày tỏ những vấn đề đang được nhiều người dân quan tâm như: công tác phát triển, bồi dưỡng đảng viên; đền bù, giải phóng mặt bằng; hư hỏng một số tuyến đường giao thông và hệ thông kênh mương; lò mổ làm ảnh hưởng chất lượng cuộc sống người dân...

Ông Đỗ Đức Điền - Tổ trưởng Tổ dân phố 2, phường Nam Hà: Mong thành phố hỗ trợ để giải phóng vỉa hè đường Hà Huy Tập; làm tốt công tác phân loại rác.

Các ý kiến đối thoại tại hội nghị tập trung vào một số nhóm vấn đề như: giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai, vấn đề ô nhiễm tiếng ồn, vấn đề giải tỏa hành lang giao thông, làm sạch vỉa hè, chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh...

“Hiến kế” cho thành phố, một số đại biểu cho rằng cần có đường dây nóng để người dân kịp thời phản ánh đến chính quyền những vấn đề cấp bách; có cơ chế hỗ trợ về giống, phân bón cho các hộ dân sản xuất nông nghiệp; có giải pháp, định hướng tháo gỡ những dự án “treo” gây ảnh hưởng đến diện tích đất ở của Nhân dân...

Ông Lê Hữu Chế - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 1, phường Tân Giang: Lò giết mổ ở tổ dân phố 10, phường Tân Giang gây bức xúc trong Nhân dân do ở gần khu dân cư, gây ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của người dân.

Với tinh thần cầu thị, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thành phố đã lắng nghe và tiếp thu 15 ý kiến, đề xuất của các bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Những vấn đề được đề xuất, kiến nghị trong cuộc đối thoại được người đứng đầu cấp ủy tiếp thu, trả lời thấu đáo.

Các ý kiến tại hội nghị cũng được tổng hợp, phân loại và giao cho các phòng ngành, địa phương, đơn vị tham mưu xử lý, giải quyết đúng thẩm quyền; lãnh đạo thành phố sẽ quyết liệt chỉ đạo giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng gửi lời cảm ơn đến các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn đã nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng thành phố hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác xây dựng đảng, kinh tế - xã hội.

Ghi nhận các của ý kiến hết sức tâm huyết, trách nhiệm tại hội nghị đối thoại, Bí thư Thành ủy mong các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thành phố. Những vấn đề kiến nghị, đề xuất tại hội nghị chưa được chỉ đạo giải quyết, thành phố sẽ có văn bản trả lời.

Năm 2022 là năm trọng tâm để thành phố tăng tốc, thực hiện các chỉ tiêu của đại hội đảng bộ các cấp đề ra, Bí thư Thành ủy mong muốn các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn tiếp tục vừa lan tỏa, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của thành phố đến người dân, vừa trao đổi những tâm tư, vướng mắc của người dân đến lãnh đạo xã, phường, thành phố để kịp thời giải quyết, hướng đến TP Hà Tĩnh ngày càng văn minh hơn, phát triển hơn.

Lãnh đạo thành phố luôn lắng nghe, cầu thị giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến môi trường, hạ tầng, đời sống sinh hoạt, sản xuất kinh doanh.

Với những vấn đề tồn đọng người dân kiến nghị, phản ánh đã được giải quyết hết thẩm quyền, mong các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn tuyên truyền để người dân, những người liên quan hiểu, chia sẻ và thống nhất.

Dịp này, BTV Thành ủy đã tặng giấy khen cho 36 bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021...

