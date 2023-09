Danh sách 89 đơn vị hành chính cấp xã tại Nghệ An dự kiến thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025

Nghệ An đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Phó trưởng ban, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó trưởng ban Thường trực và đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Phó trưởng ban; và 36 thành viên là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng các ban Đảng Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;... Ban Chỉ đạo đang lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai nhiệm vụ xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Sau khi Đề án hoàn thiện được tỉnh thông qua sẽ trình Bộ Nội vụ thẩm định trước khi trình Chính phủ, sau đó trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định, lúc đó số đơn vị hành chính cấp xã sắp xếp trên địa bàn Nghệ An mới chốt chính thức, dự kiến trong năm 2024.