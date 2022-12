Đổi mới truyền thông chính sách, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo của hệ thống chính trị

Tại Hà Tĩnh, công tác truyền thông chính sách được quan tâm với nhiều hình thức phong phú như: trên các kênh truyền thông của các cơ quan báo chí địa phương (báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói, các kênh truyền thông mạng xã hội). Trong đó, Báo Hà Tĩnh liên tục đổi mới hoạt động tổ chức sản xuất tin, bài, hình ảnh, video clip trên các ấn phẩm chính là báo in hằng ngày, báo in cuối tuần, báo điện tử. Hiện, trang fanpage đã được facebook gắn tích xanh với gần 430 ngàn lượt theo dõi. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng phát thanh, truyền hình, xây dựng kênh truyền thông trên mạng xã hội đạt 531 ngàn lượt theo dõi; xây dựng các chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”, “Pháp luật và đời sống”, “Đảng trong cuộc sống”. Các hình thức khác cũng được chú trọng như: bản tin của các ban Đảng, sở, ngành, huyện, thị thành; các kênh truyền thông của các địa phương như trang thông tin điện tử, kênh truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội…