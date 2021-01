Giám đốc BHXH Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc BHXH Nghệ An

Từ ngày 01/2/2021, Giám đốc BHXH Hà Tĩnh Hoàng Văn Minh sẽ giữ chức Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn (ngoài cùng bên phải) trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Văn Minh (đứng giữa) giữ chức vụ Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An từ ngày 01/02/2021.

Lễ công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý tại BHXH tỉnh Nghệ An diễn ra sáng nay (29/01) tại thành phố Vinh.

Tham dự buổi lễ có Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn phát biểu chúc mừng tân Giám đốc BHXH Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn chúc mừng ông Hoàng Văn Minh, bày tỏ sự tin tưởng tân Giám đốc BHXH sẽ tiếp tục phát huy những sở trường, thế mạnh, năng lực, cùng tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh Nghệ An đoàn kết, nhất trí, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc BHXH Nghệ An

Tân Giám đốc BHXH Nghệ An Hoàng Văn Minh cảm ơn sự quan tâm của BHXH Việt Nam; lãnh đạo 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và hứa sẽ nỗ lực đưa BHXH Nghệ An đạt được những thành tích mới trong tương lai.

Phong Linh