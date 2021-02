Hà Tĩnh chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của Thủ tướng về phòng chống dịch Covid-19

UBND tỉnh Hà Tĩnh khuyến khích người dân hạn chế đến mức tối đa việc tập trung đông người tại lễ tang, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng cuối năm/năm mới, đám cưới; hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị người dân tự giác ưu tiên đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà

Thực hiện Văn bản số 26/TB-VPCP ngày 8/2/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; nội dung Kết luận của Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh vào chiều ngày 08/02/2021; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và các ngành, địa phương, đồng thời thực hiện một số nội dung phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Cụ thể là đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế); tự giác ưu tiên đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, không tụ tập đông người và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch.

Ngành chức năng và các địa phương cần kịp thời xử lý các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch

Vận động người dân hạn chế đến mức tối đa việc tập trung đông người tại lễ tang, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng cuối năm/đầu năm mới, đám cưới; hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán.

Vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức làm việc trong dịp Tết, sinh hoạt tại chỗ. Chuẩn bị kỹ lưỡng theo các kịch bản phòng chống dịch, sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị điều trị cho tình huống có ca bệnh xuất hiện trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung trong 14 ngày.

Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức làm việc trong dịp Tết, sinh hoạt tại chỗ.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tiếp tục rà soát, chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết (nhân lực, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, phương tiện thiết bị và bệnh viện dã chiến), sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh; tham mưu giải quyết chế độ, chính sách, biện pháp thiết thực động viên kịp thời các lực lượng trực tiếp phòng chống dịch, các lực lượng làm việc tại các khu cách ly tập trung, chăm sóc điều trị người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Cục Quản lý thị trường tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, không để xẩy ra các tình huống xấu do diễn biến của dịch bệnh.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp dành thời gian cần thiết để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ; xử lý kịp thời các kiến nghị của các địa phương, tổ chức, cá nhân.

Tiếp tục rà soát, chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết, sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh để nhân dân đề cao cảnh giác và có biện pháp mạnh mẽ phòng, chống dịch Covid-19.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các đơn vị liên quan nắm chắc công dân từ các tỉnh, thành phố về trên địa bàn, nhất là vùng có dịch (theo thông báo của Bộ Y tế) để có biện pháp xử lý phù hợp khi cần thiết; vận động nhân dân đề cao cảnh giác, chủ động, tự giác thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; vận động người dân hạn chế đến mức tối đa việc tập trung đông người tại lễ tang, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng cuối năm/năm mới, đám cưới; hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán.

Thùy Như