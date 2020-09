Hà Tĩnh quyết liệt hành động, phấn đấu tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự nỗ lực của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, Hà Tĩnh vẫn giành được những kết quả quan trọng, tạo động lực, nền tảng để tiếp tục hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước.

Gắn đảm bảo phòng chống dịch bệnh với ổn định, phát triển sản xuất

Sản xuất lúa vụ xuân gắn với đợt dịch thứ nhất vẫn được mùa toàn diện, sản xuất vụ hè thu gắn với đợt dịch thứ 2 tiếp tục gặt hái “mùa vàng”, góp phần đảm bảo an ninh lương thực.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành, Hà Tĩnh đã chung sức, đồng lòng, tập trung thực hiện “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa quyết tâm phục hồi, phát triển các hoạt động KT-XH nhằm duy trì tăng trưởng.

Trong lúc khó khăn, nông nghiệp là cơ hội để đảm bảo ổn định kinh tế, an sinh xã hội, nhất là với địa phương như Hà Tĩnh. Đó cũng là cơ hội để nông dân tái sản xuất, tập trung hơn nữa cho liên kết với doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn

Lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu An Việt Phát Hà Tĩnh do Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát (Tập đoàn An Việt Phát) làm chủ đầu tư tại phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Trên lĩnh vực thu hút đầu tư, Hà Tĩnh đã xác định được “nút thắt”, “điểm nghẽn” trong môi trường đầu tư để tìm cách tháo gỡ. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thành lập mới 636 doanh nghiệp, 2.452 hộ kinh doanh và 28 HTX; thu hút đầu tư 25 dự án trong nước với vốn đăng ký 1.987 tỷ đồng và 1 dự án FDI vốn đăng ký 1,5 triệu USD.

Về giải ngân vốn đầu tư công, trong khi nhiều địa phương đạt rất thấp thì Hà Tĩnh đã nỗ lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt kết quả cao, nằm trong tốp đầu cả nước (đến nay đạt gần 61%). Nhiều công trình, dự án lớn trên địa bàn đang được triển khai thi công, giải ngân đúng tiến độ.

Cầu Thọ Tường bắc qua sông La (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) - một trong những dự án đầu tư công đảm bảo tiến độ giải ngân.

Hoạt động xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được “giữ lửa”, tạo sự ổn định kinh tế nông thôn và giữ vững tình hình an ninh trật tự cơ sở. Nhóm các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tập trung cao hoàn thiện các tiêu chí; có thêm 2 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM (Đức Thọ, Thạch Hà).

Phấn đấu đạt cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước

Kỳ họp HĐND tỉnh giữa tháng 7 vừa qua đã xác định, những tháng cuối năm sẽ rất khó khăn khi tốc độ tăng trưởng đạt thấp. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao hơn mức bình quân cả nước (trên 4,5%) thì 6 tháng cuối năm phải đạt mức tăng trưởng hơn 10%.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra, đôn đốc GPMB, thi công đường ven biển đoạn Kỳ Xuân - Vũng Áng.

“Nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 còn rất nặng nề, đầy thách thức, do vậy, phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Khó khăn 1, quyết tâm phải 2 - 3, tuyệt đối không được chùn bước” - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đã khẳng định và yêu cầu cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, mỗi người dân cùng hành động để đạt kết quả cao nhất có thể.

Với ý nghĩa đặc biệt khi năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại và trong bối cảnh dịch bệnh với nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng các tư lệnh ngành, lãnh đạo địa phương, đơn vị đã tập trung xây dựng các phương án, kịch bản, giải pháp tổ chức thực hiện các mục tiêu đề ra.

Tập trung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tạo giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp góp phần vào tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, những hạn chế nội tại của nền kinh tế, việc phụ thuộc vào một cực tăng trưởng (từ FDI) đã được nhìn nhận, nhận định, dự báo từ trước. Việc huy động nguồn lực đầu tư xã hội, phát huy nội lực, đa dạng hóa các yếu tố phát triển, tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững đang được Hà Tĩnh nỗ lực triển khai.

Trong đó, tập trung rà soát dư địa tăng trưởng, làm rõ khả năng đóng góp của từng ngành, lĩnh vực kinh tế. Xác định, khu vực công nghiệp và đầu tư là yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng các tháng cuối năm. Rà từng sản phẩm công nghiệp, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, kích cầu tiêu dùng.

Khu vực công nghiệp, vận tải cảng biển là những lĩnh vực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng các tháng cuối năm

Đồng thời, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, thực chất các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tập trung xử lý các vướng mắc về đất đai, thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm đã được BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đồng ý chủ trương, các dự án lớn có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển của tỉnh.

Cùng với cả nước, Hà Tĩnh đã, đang quyết liệt duy trì “mục tiêu kép” để vừa đảm bảo tăng trưởng, vừa duy trì an sinh xã hội, đặc biệt là bảo toàn tính mạng người dân.

