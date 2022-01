Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm trước, trong, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Sáng 21/1, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Dự họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, nhất là các Ủy viên UBND tỉnh trong năm 2021 đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng tỉnh nhà đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.

Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, cả hệ thống chính trị, các ngành, địa phương, đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố đã đồng lòng, đồng sức phòng chống, kiểm soát dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2022 đặt ra nhiều chỉ tiêu, mục tiêu lớn, đòi hỏi các cấp, ngành phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn để triển khai thực hiện. Vì vậy, yêu cầu các sở, ngành nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, hiến kế nhiều giải pháp phát triển từng ngành để đưa KT-XH tỉnh nhà ngày càng phát triển, QP-AN được đảm bảo.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm trước, trong, sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, nhất là triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tết cho người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên từng địa bàn để Nhân dân đón tết vui tươi, đầm ấm, an toàn.

