HĐND huyện Can Lộc thảo luận các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm

Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Can Lộc đã tập trung thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm; bàn các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2022.

Sáng 13/7, HĐND huyện Can Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 6 đánh giá tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2022 và bàn các mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện KT-XH 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo của UBMTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 6…

Vượt qua khó khăn, kịp thời thích ứng, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu KT-XH trên địa bàn Can Lộc tiếp tục có nhiều khởi sắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng NTM, đô thị văn minh tiếp tục được tăng cường, chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Võ Xuân Linh và Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Duy Cường chủ trì kỳ họp.

Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 132/200 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch HĐND huyện giao; phần lớn các sắc thuế được giao cơ bản đạt từ 50% kế hoạch trở lên. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm ước đạt 732,587 tỷ đồng. Nhiều dự án, công trình được hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

Huyện cũng đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được nâng cao. Công tác y tế, chất lượng khám chữa bệnh được cải thiện; các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện chính sách đối với người có công được quan tâm. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2022

Bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại một số địa phương vẫn chưa đồng đều, thiếu quyết liệt, kết quả chưa cao. Việc phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế mới còn có những hạn chế. Thực hiện quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều bất cập.

Kỳ họp cũng đưa ra 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong đó, cần tập trung rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 để có giải pháp quyết liệt thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra; tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn giai đoạn 2020 - 2025; đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh; tổ chức thực hiện có hiệu quả quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, giai đoạn 2021 - 2030.

Kỳ họp thứ 6 của HĐND huyện Can Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong 1 ngày.

Tiếp tục giải quyết các tồn đọng, vướng mắc trong quản lý đất đai; tập trung cao công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện, đặc biệt là những dự án trọng điểm như: cao tốc Bắc - Nam, đường thị trấn Nghèn - Đồng Lộc... Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 200 tỷ đồng theo kế hoạch HĐND giao.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương; giải quyết tốt các chính sách xã hội, đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, hạn chế đơn thư vượt cấp, khiếu nại đông người...

Lãnh đạo huyện tặng hoa cho các đại biểu được miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên UBND huyện

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Can Lộc dự kiến thông qua 4 nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Can Lộc năm 2021; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, quân sự địa phương - an ninh trật tự 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Anh Thư