HĐND huyện Đức Thọ xem xét nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) khóa XX sẽ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022; xem xét nhiều nội dung quan trọng mang tính quyết định tới sự phát triển của địa phương trong thời gian tiếp theo.

Sáng nay 29/6, HĐND huyện Đức Thọ tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX. Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng dự.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Đức Thọ khóa XX

Thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2022 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh COVID - 19 và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp nhưng huyện Đức Thọ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Chủ tịch HĐND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức phát biểu khai mạc kỳ họp.

Nổi bật, sản lượng lương thực quy thóc 46,057 tấn, đạt 70,6% kế hoạch, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội 640 tỷ đồng, đạt 45,7% kế hoạch, tăng 2,2% so với cùng kỳ.Tổng thu ngân sách đạt 381 tỷ đồng, bằng 46,8% kế hoạch; trong đó, thu trên địa bàn 90,8 tỷ đồng, đạt 32,8% kế hoạch, bằng 52,7% so với cùng kỳ…

Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện trước đó.

Về xây dựng NTM: trồng mới 38,38 km hàng rào xanh, 3.869 cây bóng mát; triển khai xây dựng 88 vườn mẫu, chỉnh trang, cải tạo 1.010 vườn hộ, 310 vườn tạp; 6.600 hộ sắp xếp chỉnh trang nhà cửa gọn gàng ngăn nắp.

Địa phương cũng đã lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đức Thọ và vùng phụ cận đến năm 2035 tỷ lệ 1/5.000 đang trình sở Xây dựng thẩm định; hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Thọ đến năm 2035, tầm nhìn 2050; trình chủ trương lập quy hoạch đô thị Tam Đồng; hoàn thiện việc điều chỉnh quy hoạch tại các dự án Cơ sở trưng bày giới thiệu sản phẩm đồ gỗ tại xã Thanh Bình Thịnh, trang trại, dự án khu dân cư tại các lô đất OM-10, OM-11, OM-12 thị trấn Đức Thọ…

Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Thắng báo cáo, giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm, yêu cầu làm rõ.

Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được huyện tập trung với nhiều giải pháp được thực hiện đồng bộ, hiệu quả…

UBND huyện Đức Thọ xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 6 tháng cuối năm 2022: tập trung phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực để đầu tư; đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm; cải cách hành chính; cải thiện môi trường kinh doanh, quản lý nhà nước về tôn giáo và phòng chống tham nhũng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn; tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Kỳ họp HĐND huyện Đức Thọ sẽ diễn ra trong 2 ngày (29-30/6) với các nội dung trọng tâm: thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo, nghị quyết trình kỳ họp; xem xét, ban hành 8 Nghị quyết quan trọng về phát triển KT-XH năm 2022.

Đức Phú