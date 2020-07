HĐND huyện Vũ Quang bàn giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng tình hình KT-XH, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020 của Vũ Quang (Hà Tĩnh) vẫn cơ bản ổn định, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Sáng 21/7, HĐND huyện Vũ Quang khóa IV khai mạc Kỳ họp thứ 12.

Theo đó, giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng, bằng 48,64% kế hoạch năm và bằng 123% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt hơn 554,6 tỷ đồng, bằng 49,12% kế hoạch, bằng 124,98% so cùng kỳ; sản lượng lương thực có hạt đạt 10.965 tấn, bằng 95,35% kế hoạch, bằng 95,22% so cùng kỳ.

Công nghiệp - xây dựng đạt 530,5 tỷ đồng, bằng 64,06% kế hoạch, bằng 149,13% so cùng kỳ; thương mại - dịch vụ đạt gần 215,7 tỷ đồng, bằng 30,07% kế hoạch năm, bằng 83,82% so cùng kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang khai mạc kỳ họp.

Thu ngân sách trên địa bàn gần 13 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch và bằng 42% so với cùng kỳ. Xây dựng NTM, đô thị văn minh có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy vậy, việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm cũng tồn tại những hạn chế như: Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình tại một số địa phương còn thiếu chặt chẽ, tiến độ thi công chậm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND huyện Vũ Quang đã tập trung thảo luận, quyết định các mục tiêu, giải pháp để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đặc biệt là triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống hạn hán, dịch bệnh, phát triển nuôi cá thí điểm trong lòng hồ Ngàn Trươi...

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh. Đảm bảo vững chắc an ninh biên giới; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch; phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch…

Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần: Các vấn đề tồn đọng qua các năm cần được quan tâm xử lý dứt điểm, tránh để tình trạng kéo dài.

Tại kỳ họp, HĐND Vũ Quang cũng đã trả lời các ý kiến cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12 như: Việc xả nước đi qua đập dâng bị ô nhiễm; chế độ dân công hỏa tuyến của một số người dân đang thực hiện còn chậm, thực trạng xe chở đá quá tải của Công ty CP Đại Long làm hư hỏng đường giao thông...

Văn Chung