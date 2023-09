Hết quý III, Đức Thọ có 19/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

3 tháng cuối năm, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phục hồi sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 21/9, UBND huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

9 tháng năm 2023, huyện Đức Thọ có 19/24 chỉ tiêu đạt và vượt trên 50% kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó nông nghiệp chiếm 19% (giảm 1,8%); công nghiệp - xây dựng chiếm 39% (giảm 0,2%); thương mại - dịch vụ 42% (tăng 2%) so với cùng kỳ năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội đạt 926 tỷ đồng, đạt 56,1% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 119,298 tỷ đồng, đạt 38,5% kế hoạch huyện giao và 43,4% kế hoạch tỉnh giao.

Nhiệm vụ xây dựng NTM, đô thị văn minh được tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ. Huyện đã ban hành chính sách, kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025”; toàn huyện có thêm 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Xây dựng, trồng mới 29,226 km bồn hoa, hàng rào xanh; 3.934 cây bóng mát; chỉnh trang, cải tạo 996 vườn hộ, 2.270 vườn tạp; 3.451 hộ sắp xếp chỉnh trang nhà cửa. Chỉnh trang, nâng cấp 227 công trình phụ trợ; phá bỏ 359 công trình vệ sinh không đảm bảo sang xây dựng tự hoại; chỉnh trang nâng cấp 192 công trình chăn nuôi, xây dựng mới 70 công trình chăn nuôi...

Lắp đặt 571 bể xử lý nước thải sinh hoạt, 64 mô hình xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ. Lắp đặt 1.052 pano, biển bảng tuyên truyền. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương lựa chọn, đăng ký các thôn thực hiện xây dựng và hoàn thành khu dân cư NTM kiểu mẫu; thôn thông minh.

Chủ tịch UBND xã Trường Sơn Trần Đình Tài: Địa phương quyết tâm thực hiện đảm bảo kế hoạch chuyển đổi, tích tụ ruộng đất trong năm nay.

Trong 9 tháng, công nhận thêm 14 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; có 24 sản phẩm được tỉnh, huyện chấp thuận đủ điều kiện tham gia chương trình OCOP năm 2023; 13/13 tổ dân phố ở thị trấn Đức Thọ cơ bản đạt từ 12 - 14 tiêu chí (trên tổng số 16 tiêu chí) đô thị văn minh.

Trên lĩnh vực xây dựng cơ bản, huyện thực hiện 20 dự án với tổng kinh phí đầu tư đạt 467,505 tỷ đồng. GD&ĐT đạt kết quả khá toàn diện; quốc phòng - an ninh được giữ vững, an ninh trật tự, an toàn xã hội đảm bảo.

3 tháng cuối năm 2023, Đức Thọ tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh, huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và các xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư mẫu, đô thị văn minh; tập trung cho công tác thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra.

Theo đó, huyện đặt ra một số nhiệm vụ chính như: tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện và duy trì các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM, xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn gắn với xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030...

Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức kết luận hội nghị.

Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung quyết liệt cho các nhiệm vụ trọng tâm của huyện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo khung kế hoạch của huyện. Theo đó, tập trung cao cho công tác thu ngân sách, xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch đề ra.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, các địa phương cần phối hợp với các đơn vị chuyên môn hoàn thành việc thực hiện chuyển đổi số.

Đức Phú