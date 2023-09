Huyện Tuy An thăm và làm việc tại huyện Đức Thọ

Trong 10 năm qua, 2 huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) và Tuy An (Phú Yên) đã thành lập các đoàn công tác đến tham quan, học tập, nghiên cứu các mô hình kinh tế, giới thiệu, quảng bá hình ảnh về quê hương, con người hai địa phương.

Sáng 12/9, đoàn công tác của Huyện ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên do Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Bảy dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với huyện Đức Thọ. Đón và làm việc với đoàn có Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng, Chủ tịch HĐND huyện Đặng Giang Trung cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy.

2 huyện Đức Thọ và Tuy An đã trải qua 10 năm kết nghĩa, hợp tác. Trong những năm qua, 2 địa phương đã thành lập các đoàn công tác đến tham quan, học tập, nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế - xã hội, cũng như giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người hai địa phương.

Bên cạnh đó, hai địa phương còn thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai... Huyện Tuy An đã tổ chức 3 đợt tặng quà tại Đức Thọ với số tiền 130 triệu đồng. Huyện Đức Thọ đã tổ chức 4 đợt tặng quà tại huyện Tuy An với số tiền 410 triệu đồng.

Đoàn công tác huyện Tuy An dâng hương cố Tổng bí thư Trần Phú.

Nhìn chung, qua 10 năm kết nghĩa, 2 huyện đã tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó chặt chẽ; thông tin kịp thời tình hình kinh tế - xã hội, những sự kiện quan trọng và thế mạnh, tiềm năng phát triển giữa hai địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hai địa phương, nhất là thế hệ trẻ; củng cố, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai huyện.

Đoàn tham quan các khu di tích trên địa bàn Đức Thọ

Trong thời gian tới, hai huyện tiếp tục duy trì trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng NTM, xây dựng sản phẩm OCOP, mô hình phát triển sản xuất; trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh; tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà đầu tư là con em hai huyện đến tìm hiểu và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn của nhau...

Trong chuyến công tác, đoàn cán bộ huyện Tuy An đã đến thắp hương, đặt vòng hoa tưởng niệm tại khu mộ cố Tổng bí thư Trần Phú, thăm vườn mẫu và trao đổi kinh nghiệm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại các xã Đức Lạng, Lâm Trung Thủy và Yên Hồ. Trong ảnh: Huyện Tuy An tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách huyện Đức Thọ.

