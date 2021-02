Khai trương 2 hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân

Chiều 25/2, tại Hà Nội, Bộ Công an chủ trì tổ chức lễ khai trương chính thức vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về Chính phủ điện tử dự và phát biểu tại buổi lễ. Tham dự lễ khai trương còn có các Uỷ viên Bộ Chính trị: ông Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Điểm cầu tại Công an Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh điều hành.