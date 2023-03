Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Hà Tĩnh

Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương cần quán triệt và nghiêm túc triển khai đợt tổng kiểm tra, rà soát các quy định về an toàn PCCC và CNCH tại 100% cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn.