Nhiều tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ chương trình an sinh xã hội ở Thạch Hà

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cảm ơn tấm lòng của lãnh đạo Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp đã dành cho Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy trao đổi: Hà Tĩnh là tỉnh có nhiều đối tượng chính sách và là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của các đợt thiên tai, lũ lụt. Vì vậy, công tác khắc phục hậu quả thiên tai, an sinh xã hội được tỉnh hết sức chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhờ sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, Hà Tĩnh đã hỗ trợ xây dựng gần 5.000 ngôi nhà và phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, sẽ xây được 6.000 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Tại huyện Thạch Hà, dù là huyện giáp ranh TP Hà Tĩnh song công tác an sinh xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là 7 xã vùng bãi ngang bị ảnh hưởng bởi dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Vì vậy, sự chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành của các doanh nghiệp sẽ giúp Hà Tĩnh nói chung, Thạch Hà nói riêng đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, giúp đỡ nhiều gia đình ổn định cuộc sống, các em học sinh hoàn cảnh khó khăn có điều kiện được học tập.