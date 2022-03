Ông Trần Mạnh Sơn giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc

Tại kỳ họp, 100% đại biểu đã thống nhất cao các dự thảo được HĐND Can Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua, gồm: Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030; tờ trình về việc kéo dài thời gian thực hiện “Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Can Lộc và chính sách hỗ trợ hợp tác xã môi trường giai đoạn 2018-2020”; tờ trình quy định tỷ lệ % ngân sách huyện, ngân sách xã, thị trấn đối ứng xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn và thực hiện chính sách của tỉnh hỗ trợ xi măng làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng.