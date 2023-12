Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện Đề án 06

Quá trình thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án 06, tỉnh Hà Tĩnh luôn nhận được sự quan tâm phối hợp của các bộ, ban, ngành Trung ương, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Công an. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Năm 2023, nhiều nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ có sự tiến triển tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp như: Bộ chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 20 toàn quốc, tăng 4 bậc so với năm 2022; nằm trong 11 tỉnh hoàn thành kế hoạch giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với dịch vụ ăn uống, chống thất thu thuế, thất thu ngân sách nổi bật được Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính biểu dương. Hà Tĩnh hoàn thành cấp thẻ CCCD đối với 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh (xếp thứ 2 toàn quốc) và xếp thứ 4 toàn quốc về cài đặt tài khoản VneID, quá đó, góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn. Hoàn thành 100% số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung đối với: dữ liệu tiêm chủng, dữ liệu hộ tịch; cập nhật đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng an sinh xã hội; dữ liệu người lao động, hội nông dân, hội cựu chiến binh, hội chữ thập đỏ, hội người cao tuổi; dữ liệu thông tin thuê bao di động; dữ liệu về cán bộ, công chức viên chức; dữ liệu về đất đai..., dẫn đầu cả nước về tỷ lệ rà soát, làm sạch dữ liệu bảo hiểm xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.