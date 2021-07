Tàu SE 14 sẽ chở 742 công dân từ Ga Sài Gòn về Hà Tĩnh

Trong 742 người lưu trú, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về Hà Tĩnh đợt này có 59 trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn.

Thực hiện Phương án 1687/PA-SLĐTBXH ngày 20/7/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đón công dân Hà Tĩnh đang lưu trú, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản về việc phối hợp đón công dân.

Theo đó, số lượng công dân được Hội đồng hương Hà Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh xác lập về quê trên chuyến tàu mang số hiệu SE 14 khởi hành vào ngày 24/7/2021 tại Ga Sài Gòn là 742 người, trong đó có 59 trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn.

Cụ thể: Cẩm Xuyên: 91 người, Thạch Hà: 93 người, Can Lộc: 82 người, Lộc Hà: 55 người, Nghi Xuân: 48 người, Đức Thọ: 88 người, Hương Sơn: 86 người, Hương Khê: 73 người, Vũ Quang: 15 người, Kỳ Anh: 20 người, thị xã Kỳ Anh: 21 người, thị xã Hồng Lĩnh: 20 người, thành phố Hà Tĩnh: 50 người.

Địa điểm đón công dân của huyện Hương Khê và huyện Vũ Quang tổ chức tại Ga Hương Phố - Hương Khê (lịch mới bổ sung); địa điểm đón công dân của các địa phương còn lại tổ chức tại Ga Yên Trung - Đức Thọ.

Dự kiến lịch tàu về Ga Yên Trung - Đức Thọ vào lúc 5h30 ngày 26/7/2021 (theo lịch trình đã được Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo tại Công văn số 2404/SGTVT- TTr ngày 22/7/2021).

Về lịch trình tàu về Ga Hương Phố - Hương Khê sẽ thông báo sau khi có thông tin chính thức từ ngành đường sắt.

Để việc đón công dân Hà Tĩnh trở về quê đảm bảo khoa học và tuân thủ các quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương trong việc đón công dân như sau:

Đề nghị Hội đồng hương Hà Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tổ công tác của tỉnh theo Quyết định số 2652/QĐ-UBND và Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn bàn giao vé tàu cho công dân; thông báo lịch khởi hành của tàu tại Ga Sài Gòn và hỗ trợ bà con di chuyển từ nơi ở đến Ga tàu Sài Gòn để kịp lên tàu theo đúng thời gian quy định; phối hợp kiểm soát, đối chiếu thông tin công dân lên tàu với danh sách được phê duyệt.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh bàn giao danh sách công dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về quê cho UBND các huyện, thành phố, thị xã để xây dựng phương án và tổ chức cách ly tập trung sau khi công dân trở về địa phương.

Bố trí lãnh đạo và các thành viên trong tổ giúp việc của Sở theo Quyết định số 5719/QĐ-SLĐTBXH phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện Hương Khê, Đức Thọ tổ chức đón công dân trở về theo phương án của Sở Y tế.

Sở Y tế Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập phương án đón công dân tại Ga Hương Phố và Ga Yên Trung - Đức Thọ; phối hợp Tổ công tác của tỉnh theo Quyết định số 2652/QĐ-UBND sắp xếp theo thứ tự công dân các địa phương xuống tàu và thông báo cho các huyện, thành phố, thị xã để chức phương tiện, lực lượng đón đảm bảo khoa học;

Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tổ chức cách ly tập trung; tổ chức test nhanh kháng nguyên; xét nghiệm vi rút Covid-19; chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng kịch bản xử lý khi có trường hợp công dân bị nhiễm vi rút Covid-19.

Công an tỉnh Hà Tĩnh bố trí cán bộ, chiến sỹ thuộc các phòng chức năng phối hợp với Công an huyện Đức Thọ và Công an huyện Hương Khê thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và sắp xếp thứ tự xe ô tô của các huyện, thành phố, thị xã vào Ga Yên Trung và Ga Hương Phố đón công dân theo kịch bản của Sở Y tế.

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh cập nhật lịch trình thời gian tàu khởi hành tại Ga Sài Gòn và thời gian tàu về đến Ga Hương Phố - Hương Khê và Ga Yên Trung - Đức Thọ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố, thị xã; phối hợp với Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đón công dân về quê.

Đề nghị Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn xuất vé điện tử, thông tin đến công dân có tên trong danh sách về hành trình của chuyến tàu và bàn giao vé cho Tổ công tác của tỉnh theo Quyết định số 2652/QĐ-UBND hoặc Hội đồng hương Hà Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh.

UBND các huyện, thành phố, thị xã bố trí xe ô tô chuyên dụng, trang thiết bị y tế và đội ngũ y bác sỹ và mời lãnh đạo huyện tham gia đón công dân (huyện Hương Khê, Vũ Quang đón tại Ga Hương Phố - Hương Khê; các đơn vị còn lại tại Ga Yên Trung - Đức Thọ).

Chỉ đạo các đơn vị chức năng chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để đưa công dân vào khu cách ly tập trung của huyện; tổ chức test nhanh kháng nguyên; xét nghiệm vi rút Covid-19 cho công dân theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức đưa công dân đi điều trị tại các cơ sở y tế nếu phát hiện công dân bị nhiễm vi rút Covid-19.

Tổ công tác của tỉnh theo Quyết định số 2652/QĐ-UBND hỗ trợ Sở Giao thông vận tải bàn giao vé tàu cho Hội đồng hương Hà Tĩnh tại thành phổ Hồ Chí Minh; phối hợp Hội đồng hương Hà Tĩnh và Công ty cổ phần Đường sắt Gài Gòn tiếp đón và bố trí công dân lên tàu theo danh sách được phê duyệt; cập nhật lịch trình của tàu di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh để thông báo cho Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế.

Quá trình thực hiện nếu phát sinh các nội dung cần xin ý kiến UBND tỉnh và thống nhất với các sở, ngành liên quan đề nghị phản ảnh trực tiếp về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đồng chí Đặng Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở, điện thoại: 0904656099; đồng chí Nguyễn Kim Xuyến - Phó Trưởng phòng Lao động việc làm, điện thoại: 0944367888).

