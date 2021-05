Thủ tướng: Kiên quyết dừng hoạt động KCN khi không đảm bảo an toàn

Thủ tướng Phạm Minh Chính ra công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, các bộ trưởng, đầu ngành thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trong các khu công nghiệp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 680/CĐ-TTg gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc bảo đảm an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệp.

Công điện nêu rõ: Tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, nhất là ở khu vực Đông Nam Á. Trong nước, từ ngày 27/4/2021 đã xuất hiện trở lại đợt dịch lây lan nguy hiểm hơn trong cộng đồng. Đặc biệt, dịch đã lây lan trong các khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh, nơi tập trung hàng trăm ngàn công nhân, có nguy cơ gây đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất quy mô lớn.

Cả nước hiện có khoảng 70.000 nhà máy và trên 300 khu công nghiệp tập trung đang hoạt động, nguy cơ dịch bùng phát ở các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp là rất lớn.

Để tập trung phòng, chống, dập dịch hiệu quả, có phương án đảm bảo hoạt động tránh đứt gãy chuỗi sản xuất tại các khu công nghiệp, nhất là của các tập đoàn lớn, đa quốc gia, ảnh hưởng đến kinh tế địa phương và cả nước, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm, quyết liệt chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 .

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo tất cả các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn COVID-19. Kiên quyết dừng hoạt động khi không đảm bảo an toàn và không cập nhật mức độ an toàn lên hệ thống.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và những người liên quan (người cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa, suất ăn...); xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực.

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn việc cách ly, xét nghiệm đối với người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp phù hợp với đặc điểm của từng khu vực và diễn biến tình hình dịch bệnh để nếu có tình huống dịch xâm nhập, có thể duy trì hoặc sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

Theo TTXVN/Vietnam+