Thức hiện tốt các phong trào thi đua, tạo tiền đề tăng trưởng những năm tới

Công an Hà Tĩnh nỗ lực khắc phục khó khăn, hành động quyết liệt và trách nhiệm, thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các lĩnh vực công tác công an nhằm giữ vững ổn định tình hình, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.