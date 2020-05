Trước ngày 14/5, làm rõ vụ 4 nữ sinh đi trên 1 xe máy đâm vào cột mốc ở Kỳ Anh

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo, cùng với thăm hỏi, động viên, chia buồn với các gia đình có học sinh bị tử vong, bị thương, cơ quan chức năng cần khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn đau lòng khiến 2 nữ sinh tử vong, 2 nữ sinh bị thương nặng ở Kỳ Anh xảy ra chiều 5/5/2020

Như Báo Hà Tĩnh đưa tin, vào hồi 17h, ngày 5 tháng 5 năm 2020, trên địa bàn huyện Kỳ Anh (đoạn qua thôn Đông Xuân, xã Kỳ Tây) xẩy ra vụ tại nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do 4 nữ sinh chở nhau trên một chiếc xe máy đâm vào cột mốc bên phải lề đường;

Hậu quả, 2 nữ sinh tử vong tại chỗ và 2 nữ sinh còn lại bị thương nặng. Các nạn nhân là học sinh lớp 8 của trường học trên địa bàn.

Để ngăn ngừa, hạn chế các vụ TNGT tương tự, nhằm đảm bảo ATGT cho học sinh khi đến trường; thực hiện Văn bản số 161/UBTGTQG ngày 6/5/2020 của Ủy ban ATGT Quốc gia; UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở GD&ĐT, Sở GTVT và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc Công văn Số 2581/UBND-GT 1 ngày 23/4/2020 về việc triển khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT tỉnh quý II năm 2020.

Đồng thời yêu cầu UBND huyện Kỳ Anh tổ chức thăm hỏi, động viên, chia buồn với các gia đình có học sinh bị tử vong, bị thương trong vụ tai nạn nói trên; chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý hậu quả vụ việc, xử lý trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan theo qui định và báo cáo về UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh trước ngày 14/5/2020.

Sở GD&ĐT xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó, tập trung vào những lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông xảy ra nhiều của học sinh khi tham gia giao thông và tuyên truyền các biện pháp phòng tránh, hạn chế tối đa tai nạn;

Chỉ đạo các trường học phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, không chở quá số người theo quy định; không điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; giao hiệu trưởng các trường kiên quyết xử lý kỷ luật đối với học sinh, sinh viên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi.

Đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào nội quy nhà trường và là nội dung quan trọng trong đánh giá, bình xét thi đua cuối năm của các trường học, học sinh; căn cứ thông tin, hình ảnh vi phạm do các cơ quan chức năng cung cấp để có biện pháp xử lý nghiêm những học sinh có hành vi vi phạm và các trường học có học sinh vi phạm; có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT, trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã, hiệu trưởng các trường học các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện; phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã nếu để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự ATGT trong học sinh thuộc thẩm quyền quản lý.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng, công an các huyện, thành phố, thị xã tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi phạm trật tự an toàn giao thông trong học sinh; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tổng hợp gửi danh sách các học sinh vi phạm về trật tự an toàn giao thông về Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã và các trường học để giáo dục, làm cơ sở bình xét thi đua, xử lý theo quy định.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các trường học trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo trên của của UBND tỉnh; chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh, nhất là các hành vi nguy hiểm như: điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, đi hàng 2 hàng 3, chở quá số người quy định; xém xét trách nhiệm người đứng đầu chính quyền cấp xã, phường, đơn vị chức năng trực tiếp phục trách địa bàn trong việc để xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

Về quản lý, xử lý vi phạm của phương tiện hợp đồng đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Sở GD&ĐT, Công an tỉnh, Sở GTVT, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5448/UBND-GTi ngày 16/8/2019.

Giao Ban ATGT tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình, chia buồn với gia đình có học sinh bị tử vong, bị thương trong vụ tai nạn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Ủy ban ATGT Quốc gia.

UBND tỉnh yêu cầu Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh tăng cường thời lượng, số lượng các bài viết, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề phản ánh vi phạm của học sinh, trong đó nêu cụ thể đích danh các trường, địa phương có học sinh vi phạm nhiều; kịp thời có bài viết, phóng sự tuyên truyền nêu gương tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

