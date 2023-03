TX Hồng Lĩnh: Thu ngân sách 2 tháng đầu năm đạt hơn 100 tỷ đồng

2 tháng đầu năm, giá trị sản xuất một số ngành kinh tế của TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tăng 13%, tổng giá trị sản xuất CN-TTCN tăng 9,6%, tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng 6,4%, thu ngân sách đạt 106,801 tỷ đồng...

Chiều 2/3, Thường trực HĐND tỉnh có buổi làm việc với UBND thị xã Hồng Lĩnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2023 và kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

2 tháng đầu năm, giá trị sản xuất một số ngành kinh tế của TX Hồng Lĩnh tăng 13% so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất CN-TTCN tăng 9,6%; tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng 6,4% so với cùng kỳ. Về thu ngân sách, tính đến ngày 21/2, địa phương thu đạt 106,801 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch năm (kế hoạch HĐND tỉnh thị xã giao 192,5 tỷ đồng), tăng 286% so với cùng kỳ… Tổng diện tích gieo trồng vụ xuân đạt 1.565,8ha/1.565,8 ha.

Đoàn tiến hành khảo sát tình hình, tiến độ triển khai Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, 2 và quy hoạch Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo UBND thị xã đã báo cáo một số kết quả triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh theo Nghị quyết số 63/2022/NQ-HĐND và kết quả phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh theo Nghị quyết 86/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 96/2022/NQ-HĐND.

Qua khảo sát thực tế và làm việc, các đại biểu làm rõ thêm một số nội dung về: Phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách OCOP trên địa bàn tỉnh; việc phê duyệt giá đất cụ thể của dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 để nhà đầu tư sớm thực hiện nghĩa vụ tài chính và triển khai thu hút đầu tư các dự án thứ cấp; việc bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng dự án đường Nguyễn Thiếp; phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thị xã Hồng Lĩnh..

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của thị xã Hồng Lĩnh. Thời gian tới, đề nghị UBND thị xã Hồng Lĩnh tập trung mọi nguồn lực đến năm 2025 hoàn thành cơ bản các tiêu chí đô thị loại III. Đối với các kiến nghị, đề xuất của UBND thị xã Hồng Lĩnh, đề nghị các sở, ngành liên quan quan tâm.

Xuân Hoa