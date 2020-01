UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Canh Tý

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức trực trong những ngày nghỉ Tết Canh Tý phải thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh; kịp thời báo cáo những vấn đề nổi cộm, phát sinh thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Công an huyện Nghi Xuân ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

Theo công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết nguyên đán sắp tới, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã lập danh sách lãnh đạo trực Tết gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trước ngày 10/1/2020.

Về chế độ báo cáo trong dịp nghỉ Tết, Sở NN&PTNT báo cáo tình hình sản xuất vụ Xuân năm 2020; phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và các loại cây trồng; tình hình và kết quả thực hiện Tết trồng cây, làm thủy lợi nội đồng và tình hình ra quân sản xuất đầu năm.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan (Thường trực Ban Chỉ đạo 389) và các đơn vị liên quan báo cáo tình hình đảm bảo cung - cầu hàng hóa (khả năng cung ứng, sức mua, giá cả tăng hay giảm và ở những nhóm hàng nào; có sốt giá, có tăng đột biến không); các giải pháp điều hành giá cả thị trường; chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc; tình hình về lương, thưởng của công nhân trong dịp Tết (lấy dẫn chứng cụ thể).

Lực lượng QLTT kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác hàng hóa.

Sở Tài chính báo cáo tình hình ngân sách và thực hiện tiết kiệm công quỹ. Sở LĐTB&XH báo cáo tình hình giải quyết đời sống nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, diện hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng tái định cư.

Sở GTVT báo cáo đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân, đảm bảo vận tải hàng hóa và vận tải hành khách; tình hình trật tự, an toàn giao thông; tình hình, kết quả ra quân làm giao thông nông thôn.

Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Cấp nước và xây dựng Hà Tĩnh báo cáo việc cung cấp điện, nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Sở Y tế báo cáo công tác đảm bảo y tế, tình hình vệ sinh, an toàn thực phẩm; công tác phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Chăm sóc bệnh nhân tại Phòng thận nhân tạo - Khoa Cấp cứu chống độc BVĐK Hà Tĩnh

Sở VHTT&DL báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí, du lịch đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách trong dịp tết; các lễ hội dân gian mừng Đảng, mừng Xuân.

Sở Ngoại vụ báo cáo tình hình công tác đối ngoại và Việt kiều về quê hương. Sở TT&TT báo cáo tình hình công tác đảm bảo thông tin liên lạc.

Thanh tra tỉnh báo cáo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh báo cáo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tình hình an ninh các tuyến biên giới, biển đảo, phòng không; trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đặc biệt là việc cấm đốt pháo.

Cán bộ, chiến sỹ Ðồn Biên phòng Hương Quang (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dịp Tết

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh báo cáo tình hình trước, trong và sau tết của ngành mình.

UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo tổng hợp tình hình sản xuất, đời sống nhân dân, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, cấm đốt pháo, lưu thông hàng hóa, giá cả thị trường; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí...

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã gửi báo cáo nhanh về Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trước 9h hằng ngày (từ ngày 23/1/2020, tức ngày 29 tháng Chạp) đến hết ngày 29/1/2020 (tức ngày Mùng 5 Tết); riêng báo cáo ngày 28 và 29/1/2020 (tức ngày mùng 4 và mùng 5 Tết) phải tổng hợp tình hình cả dịp nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020 và đề xuất những công việc trọng tầm cần tập trung chỉ đạo, điều hành sau Tết thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Về phương thức gửi báo cáo, trực tiếp về Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh theo đường công văn hỏa tốc, fax theo số máy 0239.3856141; sử dụng phần mềm gửi nhận văn bản điện tử và email theo địa chỉ nguyentrongchinh@hatinh.gov.vn.

P.V