UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ thị thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Đơn vị, địa phương nào thiếu quan tâm chỉ đạo triển khai để tình hình phức tạp về ANTT, cháy, nổ, mất trật tự an toàn giao thông thì người đứng đầu đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh và Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho 4 đơn vị (Công an thị xã Kỳ Anh, Công an huyện Hương Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý) có thành tích xuất sắc.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành chỉ thị về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trong đó nhấn mạnh, theo quy luật hằng năm, càng gần thời điểm Tết Nguyên đán, tình hình ANTT thường diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm có xu hướng tăng, ngày càng xuất hiện nhiều thủ đoạn phạm tội mới, tinh vi, nguy hiểm hơn; sang giai đoạn bình thường mới sau đại dịch Covid-19, các hoạt động kinh tế, xã hội được khôi phục và triển tích cực; bên cạnh đó, tiềm ẩn phát sinh các vấn đề về tội phạm, vi phạm pháp luật, các tai, tệ nạn trong xã hội. Do đó, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong thời điểm cuối năm 2022, đầu năm 2023 đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn so với các năm trước.

Để tiếp tục đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho Nhân dân vui xuân, đón Tết, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường quán triệt và chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về công tác bảo vệ ANTT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân từ đó chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, giữ gìn nếp sống văn hóa khu dân cư; tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật nói chung, pháp luật về quản lý pháo, vật liệu nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) nói riêng; thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; phòng chống cháy, nổ. Thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người có công, người nghèo, người không nơi nương tựa, lang thang, cơ nhỡ... Duy trì chế độ trực lãnh đạo, chỉ huy, trực ban, trực chiến, bảo vệ cơ quan, đơn vị; chủ động rà soát các lĩnh vực, địa bàn thuộc chức năng, phạm vi quản lý để phòng ngừa sai phạm.

Các lực lượng tham gia lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp tết.

Chủ động nắm tình hình, kịp thời trong giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn theo cơ chế thống nhất và phương châm “bốn tại chỗ”, nhất là phối hợp giải quyết ổn định, dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện ngay tại cơ sở, kiên quyết không để xảy ra tập trung đông người, vượt cấp, gây rối ANTT, trở thành “điểm nóng”… Tăng cường rà soát, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, ngăn chặn, xử lý kịp thời các thông tin xấu, độc; nắm, quản lý các hoạt động từ thiện trong dịp Tết, không để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện âm mưu, ý đồ chính trị xấu tác động vào địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các doanh nghiệp vận tải, các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm Luật An toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, phấn đấu làm giảm tai nạn giao thông; ngăn ngừa ùn tắc giao thông, đảm bảo cho Nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tiếp tục phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho Nhân dân; phối hợp lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tổng kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy, chú trọng thời điểm Tết Nguyên đán và thời gian diễn ra các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; không để xảy ra cháy phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phát huy vai trò và trách nhiệm nòng cốt, xung kích của lực lượng vũ trang trong bảo đảm ANTT; nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự phòng, tự quản. Tích cực vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, quản lý người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, không để phát sinh tội phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu lực lượng công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các cấp, ngành và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo thế trận đấu tranh liên hoàn. Xác định phương châm đấu tranh gắn chặt với phòng ngừa tội phạm; tập trung ra quân cao điểm gắn với các chuyên đề, tuyến, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm; kiên quyết đấu tranh làm rõ, tiến tới triệt xoá các yếu tố làm phát sinh tội phạm.

Tiếp tục tập trung quán triệt nghiêm túc các nội dung Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 (sau đây gọi tắt là Đề án 06); đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Đề án 06 nhằm phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong việc triển khai thực hiện Đề án 06, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2022 - 2030.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm “90 ngày, đêm” thực hiện các giải pháp đảm bảo các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020. Trước mắt, tranh thủ tối đa các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến người dân trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán, xem đây là “thời điểm vàng” gắn với tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực phối hợp thực hiện.

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thuộc phạm vi Đề án 06 và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kết quả, tiến độ triển khai thực hiện.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động soát xét, nắm chắc tình hình tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên về ANTT không để xảy ra phức tạp. Phối hợp với chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện quyết liệt các biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, nhất là đấu tranh với: các ổ, nhóm tội phạm có tổ chức, các đối tượng hoạt động lưu động, sử dụng vũ khí “nóng” để gây án; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc; tội phạm sử dụng công nghệ cao; đưa người trốn đi nước ngoài trái phép, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; các đường dây, điểm phức tạp về ma túy; tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại; tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, động vật hoang dã…

Đồng thời, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng tại địa bàn cơ sở, không để tái phạm. Tăng cường công tác quản lý cư trú, tạm trú, cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý người nước ngoài. Kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, cháy nổ, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm; các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, làm việc và chúc Tết ở địa phương; các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội; nơi vui chơi giải trí, đón xuân của Nhân dân.

Các lực lượng tham gia diễu hành trên một số tuyến đường tại TP Hà Tĩnh sau lễ ra quân.

Cơ quan Thường trực, thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tập trung chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người; phòng chống tiêu cực, tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường không để xảy ra hiện tượng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép; vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông các cấp, cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tăng cường thời lượng phát sóng, kịp thời đưa tin tuyên truyền về đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, khích lệ tinh thần đấu tranh, trấn áp tội phạm trong đợt cao điểm; đồng thời thông báo, cảnh báo những phương thức, thủ đoạn, hoạt động mới của các loại tội phạm để người dân nêu cao cảnh giác, góp phần phòng ngừa tội phạm.

Giao Công an tỉnh, UBND thành phố Hà Tĩnh phối hợp tổ chức Lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cấp tỉnh, tạo sức lan tỏa cao trong xã hội về thực hiện đợt cao điểm.

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp phối hợp với các cơ quan điều tra trong công tác điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng quy trình, quy định theo tố tụng hình sự; không để xảy ra bức cung, nhục hình, oan sai, bỏ lọt tội phạm; phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc phức tạp còn tồn đọng; lựa chọn xét xử một số vụ án điểm, được dư luận xã hội quan tâm tại các địa bàn phức tạp về ANTT để răn đe, giáo dục phòng ngừa tội phạm. Đối với các vụ án liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ khẩn trương tổ chức điều tra, truy tố và xét xử và thực hiện theo thủ tục rút gọn, công khai, lưu động (đối với các vụ đủ điều kiện) nhằm tăng tính răn đe, cảnh báo trong xã hội. Phối hợp với cơ quan công an và đơn vị liên quan thực hiện tốt biện pháp xử lý hành chính đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với đơn vị liên quan, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn cơ sở đảm bảo chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, tạo động lực, khích lệ Nhân dân tự giác, tích cực, chủ động tham gia bảo vệ ANTT, giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư.

P.V