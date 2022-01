Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần tiếp tục đa dạng các hình thức phục vụ người dân, doanh nghiệp

Trong kết quả chung của BHXH Việt Nam có sự đóng góp lớn của BHXH Hà Tĩnh. Trong năm 2021, Hà Tĩnh có 90.606 tham gia BHXH bắt buộc (đạt tỷ lệ 100,9% so với kế hoạch), 40.628 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt tỷ lệ trên 105,9% so với kế hoạch), 79.250 người tham gia BHTN (đạt tỷ lệ 101,1% so với kế hoạch), 1.144.198 người tham gia BHYT (đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch). Các chế độ, chính sách BHXH được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Trong năm, đã tiếp nhận và giải quyết 38.244 lượt hồ sơ hưởng các loại chế độ; phối hợp giải quyết hỗ trợ gần 59.000 người lao động từ quỹ BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP; quản lý chi trả hơn 71.000 người hưởng thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo BHXH cấp huyện tăng cường các giải pháp quản lý người hưởng, làm tốt công tác hậu kiểm, kiểm tra, xác minh… hạn chế tình trạng lạm dụng quỹ BHXH, BHTN.