BHXH Hà Tĩnh khẳng định vai trò trụ cột về an sinh xã hội

Với những cách làm sáng tạo, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân hằng năm của Hà Tĩnh luôn đạt và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Ra chợ tuyên truyền về bảo hiểm tự nguyện là một trong những phương pháp tuyên truyền sáng tạo, linh hoạt giúp BHXH tỉnh Hà Tĩnh đưa chính sách về gần hơn với người dân.

Chính sách về bảo hiểm xã hội (BHXH) đang ngày càng được ban hành đầy đủ, hoàn thiện hơn cùng những cải cách, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên những năm qua, BHXH Hà Tĩnh đã từng bước khẳng định vai trò trụ cột trong đảm bảo an sinh xã hội.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH Hà Tĩnh Hoàng Văn Minh khẳng định: “Nhiệm kỳ 2015-2020, chúng tôi không ngừng đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chế độ, chính sách và quản lý quỹ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tự nguyện (BHTN) trên địa bàn.

Nhờ đó, những chỉ tiêu đặt ra tại Đại hội Đảng bộ BHXH lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được thực hiện thắng lợi. BHXH tỉnh ngày càng khẳng định được vai trò trụ cột trong các chính sách chủ đạo về an sinh xã hội”.

5 năm qua, BHXH đã đưa các chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước đến tận người dân. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN từ năm 2015 đến 2020 là 10.428 tỷ đồng, tăng 1,98 lần so với nhiệm kỳ trước (nhiệm kỳ trước 5.519 tỷ đồng), tỷ lệ nợ dưới 3%.

Hình thức tuyên truyền BHXH thông qua đối thoại trực tiếp với người dân là một trong những cách làm hiệu quả được BHXH các cấp áp dụng rộng rãi trong thời gian qua.

Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của nhiệm kỳ trước và được đốc thúc từng năm. Với những cách làm sáng tạo, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân hàng năm của Hà Tĩnh luôn đạt và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Năm 2015, tỷ lệ bao phủ là 81,7%, (vượt 11,7% chỉ tiêu ); năm 2016, tỷ lệ bao phủ đạt 82% dân số (vượt 4,5% chỉ tiêu); năm 2017 đạt 85% dân số (vượt 4,4% chỉ tiêu); năm 2018 đạt 89% dân số (vượt 5,2% so với chỉ tiêu); năm 2019 đạt 88% (vượt 1% chỉ tiêu).

Bên cạnh đó, lĩnh vực BHXH tự nguyện cũng đã thu được những kết quả vượt bậc. Đến nay, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 12.622 người, tăng 8.290 người, tương ứng tăng 291% so với đầu nhiệm kỳ.

Chị Nguyễn Thị Hà ở phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) cho biết: “BHXH tỉnh đã hình thành được hệ thống đại lý khá tốt. Những đại lý này đóng vai trò rất lớn trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHTN, BHYT. Hơn thế nữa, các nhân viên phụ trách địa bàn của BHXH tỉnh cũng hoạt động rất năng nổ, nhiệt tình. Nhờ họ mà tôi biết đến các chính sách BHXH và tham gia BHTN”.

Chị Nguyễn Thị Hà ở phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) đã tham gia BHTN nhờ hình thức tuyên truyền tại nhà của nhân viên phụ trách địa bàn của BHXH tỉnh.

Vai trò đảm bảo an sinh xã hội của BHXH tỉnh còn thể hiện rõ hơn qua những kết quả đạt được về lĩnh vực chi BHXH, BHTN, BHYT. Tổng số chi BHXH, BHTN trong nhiệm kỳ 15.382 tỷ đồng, tăng 863 tỷ so với đầu nhiệm kỳ, tương ứng tăng 32% so với nhiệm kỳ trước.

Góp phần vào những kết quả vượt bậc đó là những dấu ấn trên lĩnh vực cải cách hành chính. Với những cải cách được triển khai đồng bộ theo đúng chỉ đạo của BHXH Việt Nam và các chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước trong từng giai đoạn.

Phương thức hoạt động của BHXH tỉnh, huyện từng bước được đổi mới theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi người tham gia. Các thủ tục hành chính được cắt giảm, được cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền đánh giá cao.

Chị Nguyễn Thị Hải Hà – Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính - Văn phòng BHXH tỉnh cho biết: “Với những cải cách hành chính mạnh mẽ của ngành trong thời gian qua, không chỉ người dân được hưởng lợi khi tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí mà chính những nhân viên như chúng tôi cũng đỡ vất vả hơn nhiều”.

Sự đầu tư về công nghệ thông tin trong cải cách hành chính đã giúp người dân cũng như nhân viên BHXH tỉnh tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức và chi phí trong giao dịch.

Những ứng dụng về công nghệ thông tin đã giúp việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT luôn đảm bảo kịp thời, đúng quy định cho sổ của 100% người lao động tham gia BHXH; thẻ BHYT cho 100% người tham gia BHYT; việc giải quyết chế độ BHXH cũng luôn đảm bảo. Trong 5 năm đã có 181.815 lượt người được giải quyết các chế độ BHXH, BHTN, tăng 53.677 lượt so với nhiệm kỳ 2010 - 2015, tương ứng tăng 42%.

Một chặng đường mới đang mở ra với những mục tiêu, nhiệm vụ mới như: Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT hằng năm từ 1 đến 3%; giảm tỷ lệ nợ xuống dưới 2,5%; chi BHXH, BHTN bảo đảm an toàn.

Trên chặng đường mới, những kết quả đã đạt được chính là tiền đề để BHXH Hà Tĩnh giành được những kết quả cao hơn trong thời gian tới, khẳng định vai trò trụ cột an sinh xã hội.

Anh Hoài