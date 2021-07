Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu đẩy nhanh tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Tính thêm cả 1 triệu liều vaccine Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam dự kiến về ngày 16/7, từ tháng 2 đến nay (ngày 13/7), Việt Nam đã tiếp nhận gần 10 triệu liều vaccine phòng COVID-19, gồm vaccine AstraZeneca, Sputnik-V, Pfizer/BioNTech, Moderna, Vero Cell. Trong đó, 2,5 triệu liều vaccine Astrazeneca do COVAX Facility hỗ trợ, 2 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ tặng thông qua COVAX, khoảng 3,4 triệu liều vaccine do các nước tặng, gần 2 triệu liều đặt mua thông qua Công ty VNVC, hơn 97.000 liều vaccine đặt mua của Pfizer/BioNTech.