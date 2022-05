Cẩm Xuyên phát huy mọi nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Riêng năm 2021, dịp tết Trung thu, huyện Cẩm Xuyên đã trao 204 suất quà cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ khuyết tật nặng với tổng số tiền hơn 111 triệu đồng. Huyện cũng lập hồ sơ đề nghị trao 1 hợp đồng bảo hiểm AIA và 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; trao 22 suất học bổng dài hạn do tổ chức Zhishan Foudation (Đài Loan) tài trợ; trao học bổng cho 81 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi đợt I/2021 do tổ chức Zhishan Foundation tài trợ; tặng 50 bộ đồ dùng cứu trợ khẩn cấp cho bé gái do UNICEF tài trợ…