Chính sách kịp thời giúp người lao động Hà Tĩnh vượt qua khó khăn

Với sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, hiện nay, một số người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã bắt đầu được nhận hỗ trợ từ gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng của Chính phủ.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, đã 3 tháng nay (từ tháng 5), cô Trần Thị Thuận cũng như 86 giáo viên, NLĐ tại Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus (thuộc Công ty TNHH Tâm Sinh Lộc, TP Hà Tĩnh) phải tạm nghỉ việc không lương.

Người lao động Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus là một trong số những đơn vị đã được nhận lương từ nguồn vốn vay hỗ trợ theo chính sách Nghị quyết 68.

Trong thời điểm khó khăn này, cô và các giáo viên, NLĐ của đơn vị đã được nhận tiền lương từ gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. “Sự hỗ trợ này đã thực sự giúp chúng tôi có thêm động lực vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay” - cô Thuận bộc bạch.

Ngân hàng CSXH giải ngân nguồn vốn hỗ trợ người sử dụng lao động để trả lương cho lao động ngừng việc cho Công ty TNHH Tâm Sinh Lộc.

Bà Nguyễn Thị Bích Hảo - Giám đốc Công ty TNHH Tâm Sinh Lộc chia sẻ: “Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cả 3 cơ sở giáo dục của chúng tôi đều ngừng hoạt động từ nhiều tháng nay. Khi biết đến gói hỗ trợ của Chính phủ, chúng tôi đã hoàn tất thủ tục và nhanh chóng được giải ngân vốn vay với lãi suất 0 đồng. Với 1,6 tỷ đồng được vay, chúng tôi đã chi trả lương cho 528 lượt lao động”.

Từ cuối tháng 7 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh đã giải ngân nguồn vốn hỗ trợ người sử dụng lao động để trả lương cho lao động ngừng việc của 4 đơn vị với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị cũng đang hướng dẫn hồ sơ đề nghị vay vốn để trả lương cho NLĐ ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 8 chủ sử dụng lao động, dự kiến số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.

Là doanh nghiệp đầu tiên được hưởng chính sách hỗ trợ tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, Công ty CP Thiên Ý (Cẩm Xuyên) đã hoàn tất các thủ tục để được hỗ trợ trong 6 tháng (12,7 triệu đồng/tháng). Trong đó, hiện đã được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 2 tháng (tháng 7 và tháng 8/2021) với tổng số tiền 25,4 triệu đồng.

Bà Thân Thị Nghị - Giám đốc công ty cho biết: “Thời điểm này, mỗi một nguồn hỗ trợ đều vô cùng quý giá. Các thủ tục hưởng chính sách được Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) hướng dẫn nhanh gọn, kịp thời. Cách làm này vừa góp phần “trợ lực” nhanh chóng cho người sử dụng lao động, vừa động viên NLĐ để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn”.

BHXH tỉnh đã thực hiện xong việc gửi thông báo danh sách miễn giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 3.987 đơn vị, tương ứng với 47.837 lao động.

Đến nay, BHXH tỉnh cũng đã hoàn thành việc gửi thông báo danh sách miễn giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 3.987 đơn vị tương ứng với 47.837 lao động, tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng; xác nhận hồ sơ đề nghị của 2 đơn vị (với 118 lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19) vay vốn trả lương cho NLĐ, số tiền đề nghị hơn 2 tỷ đồng.

Theo báo cáo của các đơn vị liên quan, hiện tại, các huyện, thành phố, thị xã đã tiếp nhận, tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị của 3 doanh nghiệp, với 205 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, NLĐ ngừng việc... Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 760 triệu đồng.

Đối với nhóm đối tượng hỗ trợ trẻ em và người điều trị COVID-19, cách ly y tế, hiện Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã tiếp nhận, thẩm định 142 hồ sơ của 5 huyện, thị xã, số tiền đề nghị hơn 126 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì cuộc họp đốc thúc tiến độ chi trả hỗ trợ cho người sử dụng lao động và người lao động ảnh hưởng do dịch COVID-19 vào chiều 18/8.

Sở VH-TT&DL cũng đã trình phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 31 viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật với số tiền hơn 115 triệu đồng.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn các nhóm đối tượng NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do); người sử dụng lao động đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ; NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động… chưa có hồ sơ gửi về cơ quan chức năng.

Xác định rõ tính nhân văn và cần thiết của chính sách, các sở, ngành, địa phương đang tăng cường tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là những người thuộc nhóm đối tượng hưởng chính sách hiểu và thực hiện; đồng thời, đẩy nhanh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục nhanh gọn, đúng quy định, đảm bảo các nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách kịp thời.

Ngày 1/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP (Nghị quyết 68) về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tiếp đó, ngày 7/7/2021, Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (Quyết định 23) quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Gói hỗ trợ có kinh phí 26 nghìn tỷ đồng, tập trung vào 2 đối tượng là NLĐ và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng sâu bởi đại dịch COVID-19. Có 12 nhóm đối tượng sẽ được thụ hưởng chính sách này. Nhằm sớm đưa chính sách vào cuộc sống, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 28/7/2021 về thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ.

Chính sách hỗ trợ giúp doanh nghiệp Hà Tĩnh vượt khó trong đại dịch Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 vừa được Chính phủ thông qua được xem là “liều thuốc” trợ lực giúp doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn trong đại dịch.

Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Tĩnh vượt qua khó khăn thời Covid-19 Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Cục Thuế Hà Tĩnh đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp qua nhiều phương thức, góp phần thu ngân sách hơn 2.639 tỷ đồng, đạt 51% dự toán năm 2021.

