Chuyến bay thứ 5 đón 199 công dân Hà Tĩnh về quê an toàn

Toàn bộ chi phí 5 chuyến bay được trích từ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; Tập đoàn FLC thông qua hãng hàng không Bamboo Airway đồng hành hỗ trợ giảm 50% chi phí cho tỉnh (tương ứng với số tiền 1,3 tỷ đồng). 1.013 công dân Hà Tĩnh được đón về quê trên 5 chuyến bay của hãng hàng không Bamboo Airway (từ ngày 6 - 8/8) được đưa về khu cách ly tập trung tại ký túc xá của Công ty cổ phần Mitraco Hà Tĩnh (TX Kỳ Anh), khu ký túc xá của Trường Đại học Hà Tĩnh (huyện Cẩm Xuyên) và nhà nghỉ của Công an tỉnh (Khu du lịch Thiên Cầm). Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh đã tổ chức 60 chuyến xe buýt miễn phí chở 1.013 công dân từ Sân bay Vinh (Nghệ An) về các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Tất cả các công dân phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, kinh phí cách ly (điều trị) do công dân chịu trách nhiệm chi trả. Công dân được hỗ trợ 100% tiền vé máy bay và kinh phí 2 lần xét nghiệm trong quá trình cách ly tại Hà Tĩnh. Đối với công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ chi phí cách ly.