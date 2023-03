Đẩy mạnh tuyên truyền BHXH, Hội LHPN Hà Tĩnh góp phần ổn định an sinh

Thực hiện chương trình phối hợp vận động toàn dân tham gia BHXH với cơ quan BHXH tỉnh, từ năm 2016 đến nay, Hội LHPN Hà Tĩnh không ngừng đổi mới hình thức, nội dung hoạt động, tạo hiệu quả ngày càng cao trong phát triển số lượng người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

Nếu như trong thời gian đầu, mục tiêu mà Hội LHPN tỉnh hướng đến là tuyên truyền, phát triển trong hội viên thì nay, phạm vi đã mở rộng ra toàn thể Nhân dân. Bằng các hình thức tuyên truyền linh hoạt, hội phụ nữ các cấp đã từng bước đưa chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đi vào cuộc sống. Qua đó, vận động, khai thác phát triển bền vững người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và tạo sự đột phá về tăng trưởng người tham gia, góp phần ổn định an sinh, xã hội trên địa bàn.

Thông qua các cuộc tuyên truyền dưới nhiều hình thức, Hội LHPN tỉnh đã giúp nhiều hội viên, người dân tiếp cận với các chính sách an sinh của Chính phủ.

Chị Trương Thị Lượng - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh cho biết: “Trên cơ sở chương trình phối hợp ký kết với BHXH tỉnh, hội đã bám sát nội dung phối hợp, chỉ đạo triển khai theo từng giai đoạn, từng nội dung. Hội LHPN tỉnh đã giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho từng đơn vị cấp huyện và đưa vào nội dung đánh giá thi đua hằng năm. Đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến với hội viên phụ nữ và Nhân dân.

Đến nay, hệ thống tổ chức dịch vụ thu của Hội LHPN đã được triển khai tại tất cả các đơn vị cấp xã với 216 điểm, 361 nhân viên. Trong đó, nhân viên đại lý là chủ tịch, phó chủ tịch hoặc hội viên hội phụ nữ. Hằng năm, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đạt và vượt chỉ tiêu giao”.

Cùng với hàng trăm cuộc đối thoại được tổ chức ở cấp tỉnh, thời gian qua, BHXH và hội LHPN cấp huyện cũng đã phối hợp tổ chức các cuộc tuyên truyền, tư vấn theo các nhóm nhỏ tại các hộ gia đình và cụm dân cư. Cùng với đó, một số đơn vị đã có các mô hình tuyên truyền hiệu quả, thu hút hội viên tham gia và được lan tỏa rộng rãi như mô hình “Tiết kiệm lợn an sinh” của Hội LHPN Thạch Hà, Đức Thọ ..., mô hình “Vườn rau an sinh” của Hội LHPN xã Tượng Sơn (Thạch Hà)... Thông qua đó, đã thu hút nhiều chị em hội viên tham gia, nâng cao ý thức tiết kiệm để tham gia BHXH, BHYT phòng khi rủi ro và tiết kiệm cho tuổi già.

Chị Trần Thị Thanh (thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn, Thạch Hà) tham gia BHXH tự nguyện thông qua mô hình “Vườn rau an sinh” do Hội LHPN xã xây dựng.

Chị Nguyễn Thị Hòa - Chủ tịch Hội LHPN xã Điền Mỹ (Hương Khê) chia sẻ: “Từ năm 2021 trở về trước, toàn xã chỉ có 100 người tham gia BHXH tự nguyện, tỷ lệ bao phủ BHYT hơn 73%, tuy nhiên, năm 2022, nhờ đẩy mạnh hoạt động phối hợp tuyên truyền giữa các hội, đoàn thể (2 cuộc do BHXH huyện và Hội LHPN huyện tổ chức, 14 buổi tuyên truyền lồng ghép ở các chi hội thôn do Hội LHPN xã tổ chức), ngày càng có nhiều người dân hiểu rõ các chính sách an sinh. Đến nay, toàn xã có 200 người tham gia BHXH tự nguyện, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 83,7%. Tuy kết quả đó còn thấp hơn rất nhiều so với các địa phương khác nhưng đối với xã khó khăn như Điền Mỹ thì đó là con số đáng mừng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần giúp nhiều người dân tiếp cận các chính sách an sinh hơn nữa”.

Để tăng hiệu quả chương trình phối hợp, Hội LHPN tỉnh đã đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT vào chỉ tiêu thi đua và là nội dung sinh hoạt định kỳ của các cấp hội; định kỳ có sự đánh giá kết quả để động viên khích lệ và chỉ đạo kịp thời.

Nhờ đó, kết quả tuyên truyền, vận động hội viên, người dân tham gia BHXH ngày càng tăng. Đến nay, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện phát triển tăng tại tổ chức dịch vụ thuộc hội LHPN là 8.922 người, đạt 156% kế hoạch. Lũy kế số người tham gia BHXH tự nguyện do tổ chức hội quản lý là 19.424 người, chiếm 36,7% số người tham gia BHXH tự nguyện toàn tỉnh. Tổng số người tham gia BHYT do Hội LHPN tỉnh khai thác năm 2022 là 164.715 người, tăng 61.931 người so với kết quả năm 2021, đạt 127% kế hoạch. Trong đó, nổi bật như các đơn vị Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Đức Thọ …

Chị Lê Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) chia sẻ chính sách an sinh với người dân tại một buổi tuyên truyền trên địa bàn phường.

Chia sẻ về những bí quyết trong tuyên truyền, vận động, chị Lê Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Ngoài việc nắm bắt lợi thế của cán bộ hội để tuyên truyền, phát triển số lượng người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, tôi thấy, để duy trì sự tái tục của những người đã tham gia cũng là vấn đề quan trọng.

Do vậy, ở các tổ chức dịch vụ thu luôn cần sự nhiệt tình, chỉn chu, sâu sát, quan tâm đến người tham gia BHXH bằng việc nắm bắt về thời gian hết hạn sử dụng của thẻ BHYT, thời gian đến hạn đóng phí BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đôn đốc, nhắc nhở họ đóng đúng, đủ, đảm bảo quyền lợi và tính liên tục. Cùng với đó, khi người dân có những thắc mắc về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, nhân viên đại lý phải là người cập nhật nhanh nhất những điểm mới, những thay đổi của các chính sách, từ đó sẵn sàng giải đáp, tư vấn hợp lý và tạo sự yên tâm cho những người tham gia”.

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, hình thức ra chợ tuyên truyền cũng được nhân viên các điểm dịch vụ thu của Hội LHPN tỉnh áp dụng.

Năm 2023, Hội LHPN tỉnh đặt ra mục tiêu tăng thêm 3.500 người tham gia BHXH tự nguyện, đưa lũy kế số người tham gia BHXH tự nguyện do hội quản lý đến 31/12/2023 là 22.924 người; BHYT hộ gia đình đạt 181.000 người tham gia, tăng 16.285 người so với kết quả thực hiện năm 2022.

Để về đích kế hoạch đó, hiện nay, Hội LHPN tỉnh đang tích cực triển khai các cuộc tuyên truyền, đối thoại tại tỉnh, huyện và các cụm dân cư; khuyến khích các hội cơ sở linh hoạt, sáng tạo xây dựng các mô hình tuyên truyền hiệu quả nhằm thu hút sự tham gia của hội viên cũng như Nhân dân.

Phong Linh