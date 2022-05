Động lực để BHXH Hà Tĩnh giành thành tựu mới

Lần đầu tiên các chỉ tiêu về BHXH, BHYT được đưa vào nghị quyết về phát triển KT-XH năm 2022 của HĐND tỉnh đã tạo động lực để toàn ngành BHXH Hà Tĩnh nỗ lực, sáng tạo, vượt lên những ảnh hưởng của dịch bệnh, hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Trong chỉ tiêu cụ thể trên lĩnh vực văn hóa - xã hội của Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 nêu rõ: Tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động tham gia BHXH đạt 21%, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92%. “Đây là năm đầu tiên, trong nghị quyết của HĐND tỉnh có đề cập đến các chỉ tiêu BHXH, BHYT. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là động lực để BHXH tỉnh dồn lực thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu được giao”, bà Đặng Thị Anh Hoa - Phó Giám đốc BHXH Hà Tĩnh chia sẻ.

Viên chức BHXH huyện Vũ Quang hưởng ứng lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện tại Chợ Bộng, xã Đức Bồng, Vũ Quang.

Nhằm thực hiện hiệu quả chỉ tiêu đó, công tác truyền thông và phát triển đối tượng được BHXH tỉnh đặt lên hàng đầu. Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 giai đoạn đầu năm khá phức tạp, ảnh hưởng lớn đến công tác tuyên truyền nhưng BHXH tỉnh đã linh hoạt, sáng tạo, lựa chọn các hình thức, cách thức phù hợp để tăng hiệu quả truyền thông.

Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Hội LHPN tỉnh ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2022; phối hợp với chính quyền các địa phương và một số tổ chức đoàn thể, đơn vị phát triển hệ thống đại lý, tổ chức các hoạt động tuyên truyền. Theo đó, từ đầu năm đến nay, ngành đã tổ chức hơn 200 cuộc hội nghị tuyên truyền trực tiếp và hàng trăm cuộc tư vấn theo nhóm nhỏ; ngoài ra còn đẩy mạnh tuyên truyền trực quan qua hệ thống pano, băng rôn và tuyên truyền qua các hệ thống thông tin đại chúng.

Trong khuôn khổ hội nghị đối thoại trực tiếp, giải đáp các vấn đề về BHXH, BHYT tại thôn Yên Bình (Hòa Hải), Hội LHPN huyện Hương Khê phối hợp BHXH huyện đã ra mắt mô hình tiết kiệm an sinh.

Bà Trương Thị Tuyết - Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng BHXH Hà Tĩnh cho biết: “Từ đầu năm đến nay, tổng số lao động tham gia BHXH bắt buộc là 91.537 người, tăng 931 người so với cùng kỳ năm 2021, đạt 93,4% kế hoạch năm. Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 43.491 người, tăng 2.863 người so với cùng kỳ năm 2021, đạt 81% kế hoạch năm. Tổng số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 80.160 người, tăng 910 người so với cùng kỳ năm 2021, đạt 92,5% kế hoạch năm. Tổng số người tham gia BHYT là 1.114.835 người, tăng 15.573 người so với cùng kỳ năm 2021, đạt 98,1% kế hoạch năm. Như vậy, đến nay, tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động tham gia BHXH đạt 20,2%, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,4%”.

In dấu đậm nét nhất trong kết quả chung đó là hiệu quả từ các hội nghị tuyên truyền trực tiếp được tổ chức linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh và sự nỗ lực “đi từng ngõ, gõ từng nhà” của các nhân viên, cộng tác viên đại lý.

Ông Nguyễn Hữu Bằng - Giám đốc BHXH huyện Hương Sơn trao đổi: “Dịch bệnh COVID-19 kéo dài trong hơn 2 năm qua đã tác động lớn đến công tác tuyên truyền chính sách BHXH - BHYT. Hiện nay, khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, nhất là từ hiệu ứng trong tháng cao điểm, chắc chắn chúng tôi sẽ phối hợp tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền trực tiếp hơn nữa. Qua đó, nhằm giúp người dân hiểu rõ chính sách BHXH, từ đó thay đổi nhận thức, hành động và thói quen, chủ động tham gia BHXH, BHYT vì quyền lợi của mình”.

Nhân viên Bưu điện tỉnh phối hợp diễu hành tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT dọc các tuyến đường trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Ảnh: Giang Nam

Hiện nay, sau lễ phát động hưởng ứng Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân, các hoạt động truyền thông phát triển đối tượng đang diễn ra sôi nổi trên toàn tỉnh. Nhiều hình thức tuyên truyền đã được các địa phương sáng tạo và linh hoạt triển khai, trong đó, đã phát huy vai trò, trách nhiệm của ban chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân cấp huyện, xã cũng như các sở, ngành, đoàn thể liên quan. Bên cạnh đó, để tạo niềm tin cho Nhân dân, các hoạt động giám định BHYT, chi trả chế độ, thanh tra, kiểm tra… cũng được BHXH Hà Tĩnh tập trung cao. Tất cả đang đồng tâm hiệp lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm đưa chính sách an sinh của Nhà nước đến gần hơn với Nhân dân.

Phong Linh