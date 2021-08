Hà Tĩnh dự kiến chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ ngày 19/8

Nhằm hỗ trợ cho người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngày 1/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngày 7/7/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký thay Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định cụ thể, chi tiết việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đây là gói hỗ trợ thứ 2 với tổng số tiền 26 nghìn tỷ đồng gồm 12 nhóm chính sách hỗ trợ.