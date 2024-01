.Ngành BHXH tiếp tục phấn đấu tăng trưởng bền vững

Năm 2023, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 toàn tỉnh Hà Tĩnh đạt 3.421 tỷ đồng, đạt 103,59% kế hoạch năm (13/13 đơn vị đều hoàn thành kế hoạch thu năm 2023). Số người tham gia BHXH bắt buộc là 93.868 người, đạt 97,89% kế hoạch, tăng 1.148 người so với cuối năm 2022. Số người tham gia BHXH tự nguyện 58.852 người, đạt 100,95% kế hoạch năm 2023, tăng 6.026 người so với cuối năm 2022. Số người tham gia BHTN 83.014 người, đạt 98,31% kế hoạch giao, tăng 1.427 người so với cuối năm 2022. Số người tham gia BHYT là 1.159.276 người, đạt 98,46% kế hoạch giao, tăng 1.578 người so với cuối năm 2022. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 22,6%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHTN đạt 12,4%; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93% (đạt trên 100% chỉ tiêu theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 đề ra năm 2023). Năm 2024, BHXH Hà Tĩnh phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT, BHTN (tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 23,5%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHTN đạt 13,2%; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94%).