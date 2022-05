Phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm trên địa bàn Hà Tĩnh

Chương trình phối hợp giữa BHXH tỉnh và Công an tỉnh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn Hà Tĩnh.

Sáng 11/5, BHXH tỉnh và Công an tỉnh tổ chức lễ ký kết kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCA-BHXHVN ngày 21/1/2022 giữa Bộ Công an và BHXH Việt Nam về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Đồng chủ trì lễ ký kết.

Kế hoạch được ban hành nhằm tăng cường trách nhiệm giữa hai cơ quan trong phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT.

Đồng thời đảm bảo sự thống nhất từ trung ương tới địa phương; tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi ngành; đảm bảo sự chủ động, thường xuyên, kịp thời, thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan; đảm bảo bí mật Nhà nước theo quy định.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ký kết.

Theo nội dung kế hoạch, Công an tỉnh và BHXH tỉnh sẽ phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ đảm bảo an ninh, trật tự dựa trên chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị theo đúng pháp luật, quy định của Bộ công an và BHXH Việt Nam; bảo đảm anh ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng và bí mật Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc BHXH tỉnh; phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về BHXH và dân cư; đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng do BHXH tỉnh chủ trì tham mưu tổ chức.

Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Đồng mong muốn 2 cơ quan có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên theo hệ thống ngành dọc để tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch.

Thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân, công nhân công an, người làm việc theo hợp đồng lao động, thân nhân cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân, thân nhân công nhân công an.

Lãnh đạo Công an tỉnh và BHXH tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp.

Bên cạnh đó, 2 đơn vị cùng phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, đơn vị trực thuộc và tại các địa bàn cơ sở thuộc BHXH tỉnh; phối hợp trong công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành; phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch...

Đề nghị các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, công an huyện, thành phố, thị xã và các phòng, ban của BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị, thành triển khai hiệu quả các nội dung trong kế hoạch; cần có báo cáo định kỳ hằng năm để đánh giá hiệu quả công tác phối hợp giữa hai ngành và kịp thời khắc phục, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực. Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đình Nhất