Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tìm giải pháp về mẫu hộ chiếu mới

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu giải pháp về vấn đề liên quan hộ chiếu mẫu mới, tránh tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu chỉ đạo trên tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, sáng 3/8.

Hộ chiếu mẫu mới được Bộ Công an cấp từ ngày 1/7, giữ nguyên kích thước so với hộ chiếu cũ, nhưng màu sắc ở trang bìa đổi thành xanh tím than và không thể hiện thông tin nơi sinh.

Từ ngày 27/7 đến nay, lần lượt Đại sứ quán Đức, Đại sứ quán Tây Ban Nha, Đại sứ quán CH Czech tại Việt Nam thông báo dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới vì không thể hiện nơi sinh của người sử dụng.

Trong khi đó, Anh, Pháp thông báo công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.

Hộ chiếu mẫu mới. Ảnh: Phạm Dự

Ngày 2/8, Đại diện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an, cho biết “không có vướng mắc gì” liên quan hộ chiếu mẫu mới nên vẫn cấp mới, cấp đổi như bình thường. Vị đại diện khẳng định, hộ chiếu phổ thông mẫu mới được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn ICAO (Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế).

Trước việc hộ chiếu mẫu mới bị nhiều nước từ chối cấp visa, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đang phối hợp cùng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) giải quyết theo đường ngoại giao. Sau khi thống nhất về phương án, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để có hướng xử lý tiếp theo.

Theo tiêu chuẩn chung của ICAO, việc ghi nơi sinh trong hộ chiếu là “tùy chọn”. Dù giữ lại hay bỏ thông tin nơi sinh, ICAO khuyến cáo cơ quan cấp hộ chiếu phải xem xét mọi khía cạnh nhạy cảm liên quan quốc gia mình và liệu hộ chiếu này có được công nhận, cấp visa ở quốc gia khác hay không.

Từ năm 1986, Canada và Áo là những quốc gia đầu tiên chính thức cho phép công dân lựa chọn giữa việc xóa hay giữ nơi sinh của họ trên hộ chiếu. Song Chính phủ Canada cảnh báo công dân các vấn đề có thể xảy ra khi thiếu thông tin này, ví dụ vấn đề xin visa, sự chậm trễ khi làm thủ tục tại các cửa khẩu biên giới và việc từ chối nhập cảnh, do một số quốc gia cần thông tin về nơi sinh.

Theo Viết Tuân/VNE